Josh Hart doute que Philadelphie soit encore une ville de sport…

Joel Embiid avait prévenu : il ne voulait pas voir les fans des Knicks envahir la Xfinity Mobile Arena, la salle de Philadelphie, durant cette demi-finale de conférence. La franchise a même offert des centaines de places pour contrer cette invasion. Mais rien n’a fonctionné : le bleu et l’orange étaient bien présents lors des deux derniers matchs, en plus du bruit fait par les fans de New York.

Outre le « sweep » et l’élimination, ce sera la grande déception des Sixers dans cette série, de ne pas avoir su fédérer davantage à domicile. Si bien que Josh Hart a pu déclarer ceci : « Je pensais que Philadelphie était une ville de sport. Je ne sais pas si c’est toujours le cas. »

On n’avait ainsi pas le sentiment que les Knicks jouaient à l’extérieur, ni que les Sixers évoluaient devant leur public. On peut donc dire que, en quelque sorte, Josh Hart et ses coéquipiers ont joué toute la série à domicile.

Forcément, pour Tyrese Maxey et sa bande, c’est un échec. « C’est nul. Si je suis honnête, c’est chiant, c’est tout. C’est tout ce que je peux dire », lance le meneur de jeu sur ce phénomène, déjà observé lors de la dernière série entre les deux équipes, en 2024. Comment inverser cette tendance ?

« C’est difficile, c’est clair. La seule façon d’y mettre fin, c’est de gagner ces matches », assure le All-Star. « On était meilleur quand on jouait au Madison Square Garden durant toute la saison. Je sais qu’on a perdu les deux matchs là-bas, mais le Game 2 était mieux. En saison régulière, on était meilleur. Il y avait plus de bruit à Philadelphie pour eux qu’au Garden. Si on gagne ces rencontres, nos fans feront plus de bruit. Je ne sais pas comment écarter les fans des Knicks, je ne connais pas la logistique mais, sans mentir, ça fait chier. C’est clairement nul. »