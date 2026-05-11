Des Spurs « phénoménaux » malgré tout

« Phénoménale. » Voilà le qualificatif employé par Mitch Johnson au sujet de la performance livrée, dans le Minnesota lors du Game 4, par ses Spurs. Ces derniers ont dû évoluer sans leur superstar Victor Wembanyama pendant la majeure partie de la rencontre.

Le Français a été expulsé à l’entame du second quart-temps pour son coup de coude en direction de Naz Reid. À ce moment du match, les visiteurs étaient menés de deux points. À la pause, cet écart minime n’avait quasiment pas évolué (60-56). Les visiteurs avaient même pris l’avantage lors du troisième quart-temps, comptant ainsi deux possessions d’avance à l’entame de la dernière période (80-86).

« On a eu une chance de gagner. Il y a des choses qu’on aurait pu mieux faire. On n’a pas terminé le match comme on le souhaitait, mais j’ai trouvé que la réaction a été clairement phénoménale. On menait jusqu’à la fin, puis ils ont mis des tirs. On n’a pas réussi à conclure des possessions sur des rebonds et on a subi quelques coups de sifflet difficiles », regrette Johnson.

Menée dans les dernières secondes, sa formation a exercé une pression monstre sur les remontées de balle d’Ayo Dosunmu, provoquant une perte de balle : une autre n’est d’ailleurs pas passée loin. « Je pense qu’on va garder la tête haute », réagit ainsi Dylan Harper, meilleur marqueur de sa formation (24 points), avec De’Aaron Fox, et l’un des plus actifs en la matière dans le final.

Un bilan favorable lors de ses absences

Celui-ci tire beaucoup de positif de cette rencontre perdue sur le fil. Le rookie n’a d’ailleurs pas été surpris par le niveau de performance affiché par les Spurs, malgré l’expulsion de leur joueur n°1.

« Pendant toute l’année, on a eu plein de matchs où quelqu’un était absent et où le joueur suivant devait prendre le relais. Donc, je pense qu’avec ces matchs-là et la série précédente quand il était absent, on a tous acquis de l’expérience », juge Harper selon qui le message à la mi-temps était simple : « Jouer notre basket. Faire ce qu’on sait faire. »

Déjà lors du Game 3 de la série précédente, face aux Blazers, les Texans avaient été en mesure de s’imposer sans « Wemby ». À l’échelle de la saison régulière, les Spurs ont affiché un bilan à 12 victoires et 6 défaites lors des rencontres manquées par le Français, et ont donc appris à gagner sans lui. Les Texans se tiennent prêts pour la suite, alors que plane l’incertitude d’une éventuelle suspension de leur joueur majeur.

« Il n’y a pas de quoi se décourager. C’est le premier à quatre (victoires). La série n’allait pas être facile, on le savait tous, mais pour nous tous, il s’agit de garder cette mentalité de continuer à attaquer, encore et encore, de suivre le plan de jeu et de rester nous-mêmes », termine Harper.