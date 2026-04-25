Sans Victor Wembanyama, les Spurs reprennent la main à Portland

Avec 60 points du tandem Castle-Harper, les Spurs comblent l’absence de Victor Wembanyama pour l’emporter 120-108 à Portland. Le plus dur est fait pour San Antonio qui récupère déjà l’avantage du terrain.

Si Victor Wembanyama est présent, à Portland, c’est avec un pull de toutes les couleurs, et non le maillot des Spurs sur le dos. Dans les tribunes, le public a enfilé un T-shirt rouge pour ses retrouvailles avec les playoffs. Dès l’entame, Portland impose un rythme très élevé : défense agressive, pression constante et volume de tirs important leur permettent de prendre le contrôle. Une première série de runs s’installe, les Blazers enchaînant notamment un 23-7 après une réaction initiale des Spurs.

Devant après douze minutes (29-27), Portland s’appuie sur un Jrue Holiday enfin adroit (29 points), bien épaulé par Scoot Henderson, très adroit à 3-points en première mi-temps. Malgré un début difficile, Deni Avdija provoque beaucoup de fautes et perturbe De’Aaron Fox, limité par les fautes. À la pause, les Blazers mènent 65-59 et semblent maîtriser leur sujet.

«Small Ball» pour les Spurs

Au retour des vestiaires, Portland continue sur sa lancée et creuse l’écart jusqu’à +15 dans le troisième quart-temps. Henderson brille, allant jusqu’à provoquer Dylan Harper pour l’une des plus belles actions du match. Son excès d’engagement est sanctionné par une faute technique. Ce moment va marquer un véritable tournant.

À partir de là, San Antonio change complètement de visage. Mitch Johnson opte pour un cinq plus petit et mobile, accélère le jeu et met en place une défense de zone agressive. La défense se resserre, coupe les lignes de pénétration et perturbe l’attaque de Portland. En parallèle, les jeunes Spurs prennent le contrôle.

Harper entre en feu après cet accrochage avec Henderson : il enchaîne les paniers et mène la remontée. Stephon Castle, lui, attaque sans relâche la défense adverse et empile les points. Même Carter Bryant, d’abord hésitant, retrouve confiance avec un tir primé décisif. Ensemble, ils transforment un déficit de 10 points en une avance à l’approche du quatrième quart-temps.

Un 12-0 fatal !

Le dernier quart-temps confirme la tendance, et Dylan Harper va mettre K.O. les Blazers avec un dunk monstrueux ligne de fond. Puis Stephon Castle sanctionne à 3-points. Les Spurs sont sur un 12-0, et même un 53-26, et les Blazers n’en mettent plus un.

Tous les tirs sont trop courts, et ils offrent des possibilités de paniers faciles à San Antonio (108-97). A l’image d’Avdija, Portland ne parvient pas à répondre et les Spurs s’imposent finalement 120-108. Un succès qui leur permet de reprendre la main.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un 4e quart-temps à sens unique. Provoqué par Scoot Henderson, Dylan Harper lui a répondu de la plus belles des manières avec 27 points, et notamment un dunk énorme dans le 4e quart-temps. Sa main gauche est redoutable, et il semble imperturbable. Avec Stephon Castle, ils ont plané sur ce 4e quart-temps.

Avdija se troue. Si Deni Avdija inscrit 19 points, c’est surtout grâce aux lancers-francs avec un 15 sur 16 sur la ligne. Comme Toumani Camara, l’ailier All-Star a vécu une soirée cauchemardesque au tir avec un affreux 3 sur 15. Avdija a passé la soirée à trouver la bonne distance, mais c’était une soirée sans. Et en plus, il a perdu une dent après un coup du coude de De’Aaron Fox sur une faute offensive.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.