JJ Redick : « Le Thunder est une équipe incroyable ! »

Les Lakers n’ont toujours pas battu le Thunder cette saison, et ils pourraient subir un deuxième « sweep » après celui en saison régulière. Privés de Luka Doncic, les joueurs de JJ Redick ont encore tenu une mi-temps dans le Game 3 avant d’exploser face à Ajay Mitchell. Le coach des Lakers ne peut qu’être admiratif de ses adversaires.

« Encore une fois, c’est une des forces de leur équipe » répond-il à propos de la richesse de l’effectif du Thunder. « Cette équipe, avec son effectif, peut s’adapter immédiatement pendant le match. Ils ont besoin de shooteurs sur le terrain ? Très bien. Ils ont besoin de plusieurs défenseurs sur les ailes ? Très bien. Ils ont besoin de deux intérieurs ? Très bien. C’est simplement une excellente équipe de basket, et je l’avais dit avant la série. Je suis très impressionné par ce qu’ils font, mais je pense toujours qu’on peut les battre. »

Après trois rencontres, JJ Redick n’a pas grand chose à reprocher à ses joueurs, privés de leur leader, Luka Doncic. En défense, Marcus Smart effectue un boulot monstre, et Shai Gilgeous-Alexander est bien contenu. Mais ça ne suffit pas. « Le MVP a fait quoi ? 18 points, puis 22, et 7 sur 20 ce soir… Et ils nous ont dominés lors des trois matchs. C’est une équipe incroyable ! »

Un journaliste lui demande alors s’il ne ressent pas une certaine impuissance à essayer des choses, en vain.

« Ce que je ressens n’a aucune importance ! » lance JJ Redick. « On doit mieux jouer, je n’abandonne pas cette série et on va essayer de gagner lundi. On va essayer de prolonger la série et de ramener ça à OKC. »