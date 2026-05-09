Les Valkyries gardent au chaud la place d’Iliana Rupert

Titulaire la saison passée aux Golden State Valkyries, Iliana Rupert vient de mettre sa carrière entre parenthèses pour préparer l’arrivée de son premier enfant. À la tête de l’équipe, Natalie Nakase a partagé son bonheur, et celui du reste de l’effectif lors de cette annonce.

« Quand on a appris qu’elle était enceinte, on était incroyablement heureux pour elle », rapporte la coach. « La première chose que je voulais qu’elle sache, c’est que rien ne change ici pour elle. On l’aime, on tient à elle, et elle sera toujours une Valkyrie. Elle sera toujours la bienvenue ici. Donc je voulais qu’elle sache qu’avec cette grossesse, sa place est assurée [dans l’effectif]. C’était le plus important. »

Voilà qui va rassurer la Française alors qu’elle aurait pu être coupée ou transférée, même s’il aurait fallu son consentement depuis l’affaire Dearica Hamby.

Vainqueurs cette nuit du Storm, les Valkyries vont tout de même devoir apprendre à jouer sans leur pivot titulaire, de surcroît meilleure shooteuse à 3-points de l’équipe. « Sur le terrain, il faut faire des ajustements », reconnaît Natalie Nakase. « Nous faisons très attention et réfléchissons soigneusement à la manière de construire notre effectif. Offensivement, il faudra davantage faire circuler le ballon, car évidemment, c’était une arme avec Rupert. Mais des joueuses comme Kiah [Stokes] ou Laeticia Amihere apportent d’autres qualités. La question est donc : comment exploiter leurs forces dans notre attaque ? »

Pour remplacer Ilian Rupert dans l’effectif, les dirigeants ont signé la rookie Ndjakalenga Mwenentanda, qui avait participé au camp d’entraînement de Golden State, avant d’être finalement coupé. C’est plutôt une ailière, et c’est donc le duo Stokes-Amihere qui va se relayer sous les panneaux.