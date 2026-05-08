Dans l’attente d’un heureux événement, Iliana Rupert met un terme à sa saison

« Tous les détails comptent, particulièrement quand on parle de connectivité. Le fait que Gabby ait déjà joué avec Iliana (Rupert) et Janelle (Salaün), c’est super, parce que chacune connaît les forces et les faiblesses des autres ».

Les déclarations de la coach Natalie Nakase qui datent de moins d’une semaine ont déjà pris un sacré coup de vieux ! Golden State avait notamment misé sur Gabby Williams pour reformer l’association du Fenerbahçe avec Iliana Rupert. Or la connexion ne pourra pas se faire cette saison puisque l’intérieure attend un heureux événement.

La franchise des Valkyries a déjà acté son absence pour la saison et s’est mise en quête d’une remplaçante. L’Equipe de France devra également se passer de ses services en septembre pour la Coupe du Monde.

L’intérieure, qui fêtera ses 25 ans en juillet, avait tourné à 9.3 points et 3.9 rebonds en 23 minutes en moyenne sur 21 matchs la saison dernière avec les Valkyries et à 8.7 points et 4.2 rebonds en six matchs lors de l’Euro 2025 avec l’Equipe de France. Reste à savoir quand on la reverra sur les parquets…

Golden State va pour sa part débuter sa saison dès ce soir sur le parquet du Seattle Storm de Dominique Malonga.