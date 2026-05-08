De retour à l’entraînement, Tyrese Haliburton souffre en défense

Onze mois après sa rupture d’un tendon d’Achille, Tyrese Haliburton voit enfin le bout du tunnel. Sa convalescence aura été plus longue que celle de Jayson Tatum, et après un contretemps, le meneur des Pacers peut enfin s’entraîner normalement.

« J’avais commencé à rejouer en cinq-contre-cinq, puis j’ai souffert d’un zona. Ça a un peu tout arrêté pendant environ trois semaines, donc ça a freiné les choses pendant un moment » détaille le meneur des Pacers. « Mais maintenant, je reviens progressivement. Je viens juste de reprendre le cinq-contre-cinq alors que l’été avance, et on a un mini stage avec le groupe dans quelques semaines. Je serai à fond pour ça. Donc oui, ça a été pénible pendant un petit moment, mais maintenant ça va bien. »

Sur le plan du jeu, pas d’appréhension, mais il reconnaît qu’il faudra du temps pour retrouver de la vitesse et de la mobilité en défense. Et comme il le reconnaît, ce n’était déjà son point fort…

« Défensivement, je sens que je suis un cran en retard… Je ne suis déjà pas un grand défenseur à la base. Mais là, je joue contre des stagiaires et je me demande pourquoi ce gars est en train de me mettre un peu à l’amende… C’est surtout une question de reprise d’appuis, de pivots, ce genre de choses. Offensivement, quand je contrôle mes mouvements, je me sens super bien. Défensivement, quand je dois réagir aux autres, c’est là que ça va encore s’améliorer avec le temps. »