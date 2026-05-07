Les Sixers ont trouvé une formule, pas encore la finition

Ce n’est pas encore le jour et la nuit, mais les Sixers sont au moins entrés dans leur série. Largement battu par les Knicks lundi pour débuter la demi-finale de conférence, Philadelphie a montré un bien meilleur visage mercredi. L’absence de Joel Embiid n’a pas été trop préjudiciable et les joueurs de Pennsylvanie quittent même le Madison Square Garden avec une forme de satisfaction, bien que menés 2-0.

Passer si proche de revenir à hauteur sans leur MVP laisse évidemment quelques regrets aux visiteurs. Les Sixers ont tenu la dragée haute aux Knicks pendant trois quarts-temps avant de flancher.

« Nous avons clairement le sentiment que nous aurions pu nous en sortir », a résumé Tyrese Maxey. « Nous pensons que nous aurions dû gagner ce match », confirme V.J. Edgecombe.

Plus de défense et d’intensité

Tout s’est joué dans un dernier quart-temps poussif, qui a vu les poignets des joueurs de Philadelphie soudainement trembler. « Nous aurions pu faire un meilleur travail pour mettre certains tirs faciles, mais je pense que nous avons simplement manqué un peu d’essence dans le quatrième quart », a estimé Paul George.

À 12/24 à 3-points après 36 minutes, les Sixers ont continué d’obtenir de bonnes positions de tir, parfois sans le moindre défenseur à la ronde. Mais ils ont conclu la rencontre par sept manqués consécutifs et six longues minutes sans inscrire le moindre panier, ce qui a mis fin à leurs derniers espoirs.

« Ils mettaient leurs tirs, pas nous », synthétise V.J. Edgecombe. « J’ai le sentiment que Jalen Brunson et moi mettions des tirs difficiles en fin de match. Mais nous avons manqué ceux ouverts. Même durant les temps-morts, nous étions en confiance tout le temps. »

« Tout ce dont nous avions besoin, c’était d’un ou deux tirs », a déploré l’entraîneur Nick Nurse. « Nous n’en avions pas besoin de cinq, juste d’un ou deux pour au moins arriver jusqu’au bout du match en ayant une chance. »

Bien meilleurs défensivement, notamment sur Jalen Brunson, les Sixers ont affiché beaucoup plus d’énergie que lors du Game 1, survenu 48 heures à peine après leur victoire au Game 7 contre les Celtics au premier tour. À défaut de la victoire, Philadelphie quitte ses deux premiers matchs à l’extérieur avec l’impression d’être dans le coup.

« Beaucoup de positif à tirer »

« Nous avons fait de sacrés efforts en défense ce soir, nous avons été assez bons pour gagner ce match », a noté Tyrese Maxey. « Notre disette offensive dans le quatrième quart-temps nous a fait mal, mais tout va bien. Tout le monde a joué très agressif, et cela va être ainsi toute la série. Je n’en attends pas moins. Peu importe à quel point la série sera longue, j’ai le sentiment que chaque match va être comme celui de ce soir. Cela sera extrêmement physique, extrêmement accroché, et cela se jouera sur qui parvient à terminer ses actions en fin de match. »

« Cela va être un vrai combat de chiffonniers », promet V.J. Edgecombe. « C’est ce que cela va être. C’est une très bonne équipe. Cela va se jouer jusqu’au bout. Je sais qu’à chaque match, nous n’abandonnerons pas. »

Prochain objectif : parvenir à limiter les Knicks sous les 20 points dans le dernier quart-temps, comme mercredi, mais en inscrire plus de 12 en retour dès vendredi à la Xfinity Mobile Arena.

« Nous apprécions notre situation », a insisté Paul George. « Nous avons été bons en défense jusque dans le quatrième quart. Nous n’avons simplement pas mis nos shoots, mais il y a beaucoup de positif à tirer du match. »