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Étrillés par les Knicks, les Sixers refusent l’excuse de la fatigue

Publié le 5/05/2026 à 11:56 Twitter Facebook

NBA – Les Sixers sont passés à côté de leur Game 1 contre les Knicks mais refusent de mettre ce revers cinglant sur le compte de la fatigue, 48 heures après avoir éliminé les Celtics.

Paul George (Sixers) contre les Knicks lors du Game 1Mais où sont passés les Sixers convaincants, vainqueurs au TD Garden samedi pour arracher à Boston leur qualification pour la demi-finale de conférence ?

Lundi, sur le parquet des Knicks, Philadelphie n’a pas existé pour débuter sa série. S’incliner après une rencontre d’un tel enjeu et vivre une forme de décompression n’a rien d’illogique. Mais les coéquipiers d’un petit Joel Embiid ont semblé hors du coup toute la soirée, sans solution face à une équipe de New York en totale confiance.

39 points d’écart au score final, 63% au tir pour les Knicks dont 19/37 à 3-points, 26 points d’écart dans la raquette, ou encore +13 en contre-attaque…

Au Madison Square Garden, il n’y avait qu’une seule équipe sur le parquet. « Cela n’avait rien d’amusant d’être assis là, de vivre et d’assister à cela, pour être honnête », n’a pu cacher Nick Nurse. L’entraîneur de Philadelphie n’a pu que pointer les lacunes défensives de son équipe, dépassée dans tous les secteurs. « J’ai eu le sentiment que nous avions un gros temps de retard défensivement. Nous n’avons pas du tout suffisamment bien défendu. »

La dépense d’énergie du Game 7 contre les Celtics et les deux jours de repos supplémentaires dont ont bénéficié les Knicks, vainqueurs en six matchs des Hawks, ont pu peser dans les jambes comme dans les têtes des Sixers.

« C’était un ascenseur émotionnel, vous passez d’un Game 7 à un jour de repos et vous repartez aussitôt dans une autre opposition », a évoqué Paul George en conférence de presse. « Nous avons dû reporter notre concentration pour être prêts, nous aurions dû faire un meilleur travail. Je ne vais pas utiliser cela comme excuse. »

Comme un air de déjà-vu

C’est d’autant moins une excuse que cette équipe de Philadelphie n’en est pas à son coup d’essai. Les Sixers avaient été surclassés de 32 points à Boston pour débuter le premier tour, puis avaient subi la même rouste lors du Game 4 avant de réussir à retourner la situation.

« Vous savez, il n’y a que 1-0 », a voulu relativiser Nick Nurse. « Cela importe peu qu’il y ait 6 ou 36 points d’écart, ou peu importe le score. Vous devez mettre ça de côté, revenir sur le terrain et nous allons devoir amener beaucoup plus d’énergie et d’impact physique. »

« Nous avons eu quelques passages à vide ce soir, mais ils ont aussi tiré comme des fous, ils étaient chauds », a souligné pour sa part Paul George. « Ils étaient en feu. C’est un jeu d’adaptation. Nous allons faire des ajustements, voir là où nous devons nous améliorer. Mais c’est comme lors de la dernière série. Ils ne partiront pas avec des points d’avance au prochain match pour avoir gagné largement ce soir. »

Les Sixers voudront notamment tenter de limiter Jalen Brunson, auteur de 27 de ses 35 points en première période pour mettre les siens à l’abri dès le repos. Ce match à sens unique aura au moins permis à Nick Nurse de vite sortir ses titulaires et de leur offrir un peu de repos, qui pourrait être bienvenu mercredi pour le Game 2.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.4 1.9 0.8 2.2 28.3
Joel Embiid 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.9 0.6 1.2 2.2 26.9
Paul George 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 1.7 1.7 0.4 2.3 17.3
Vj Edgecombe 75 34:58 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 1.8 1.4 0.5 2.9 16.0
Kelly Oubre Jr. 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 1.4 1.4 0.5 2.5 14.1
Quentin Grimes 75 29:25 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 1.8 0.9 0.4 2.1 13.4
Dominick Barlow 71 23:47 53.9 25.6 71.8 1.9 2.9 4.8 1.2 0.8 0.9 0.7 2.1 7.7
Cameron Payne 22 17:00 37.6 33.0 86.4 0.1 1.9 2.0 2.6 0.5 1.1 0.3 1.4 7.4
Marjon Beauchamp 14 14:00 43.4 34.0 68.4 0.5 1.8 2.3 1.1 0.9 0.6 0.3 0.9 6.8
Jared Mccain 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 0.8 0.6 0.1 1.2 6.6
Trendon Watford 53 16:18 51.5 20.0 77.9 0.7 2.6 3.3 2.5 1.2 0.3 0.4 2.0 6.5
Andre Drummond 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 1.0 0.6 0.8 2.0 6.4
Justin Edwards 64 15:16 44.7 37.2 84.6 0.4 1.1 1.5 1.3 0.6 0.8 0.2 1.4 6.0
Eric Gordon 6 12:20 57.1 57.1 50.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.2 0.5 5.5
Adem Bona 71 17:23 59.5 33.3 70.8 1.8 2.5 4.3 0.5 0.8 0.4 1.2 2.2 4.8
Jabari Walker 64 11:54 45.5 33.7 73.5 1.1 1.9 3.0 0.5 0.4 0.4 0.2 1.6 4.3
Dalen Terry 14 12:26 43.4 25.0 53.8 0.5 1.1 1.6 1.6 0.4 0.5 0.3 1.1 4.1
Tyrese Martin 9 9:00 40.9 15.4 0.0 0.2 0.9 1.1 1.0 0.8 0.3 0.2 0.3 2.2
Charles Bassey 1 5:00 100.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Kyle Lowry 14 8:26 16.0 16.0 83.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.6 1.2
Hunter Sallis 7 3:43 60.0 0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.7 0.0 0.1 0.3 1.0
Johni Broome 11 5:00 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.9
Patrick Baldwin Jr. 1 2:00 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Loris Belin
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