Étrillés par les Knicks, les Sixers refusent l’excuse de la fatigue

Mais où sont passés les Sixers convaincants, vainqueurs au TD Garden samedi pour arracher à Boston leur qualification pour la demi-finale de conférence ?

Lundi, sur le parquet des Knicks, Philadelphie n’a pas existé pour débuter sa série. S’incliner après une rencontre d’un tel enjeu et vivre une forme de décompression n’a rien d’illogique. Mais les coéquipiers d’un petit Joel Embiid ont semblé hors du coup toute la soirée, sans solution face à une équipe de New York en totale confiance.

39 points d’écart au score final, 63% au tir pour les Knicks dont 19/37 à 3-points, 26 points d’écart dans la raquette, ou encore +13 en contre-attaque…

Au Madison Square Garden, il n’y avait qu’une seule équipe sur le parquet. « Cela n’avait rien d’amusant d’être assis là, de vivre et d’assister à cela, pour être honnête », n’a pu cacher Nick Nurse. L’entraîneur de Philadelphie n’a pu que pointer les lacunes défensives de son équipe, dépassée dans tous les secteurs. « J’ai eu le sentiment que nous avions un gros temps de retard défensivement. Nous n’avons pas du tout suffisamment bien défendu. »

La dépense d’énergie du Game 7 contre les Celtics et les deux jours de repos supplémentaires dont ont bénéficié les Knicks, vainqueurs en six matchs des Hawks, ont pu peser dans les jambes comme dans les têtes des Sixers.

« C’était un ascenseur émotionnel, vous passez d’un Game 7 à un jour de repos et vous repartez aussitôt dans une autre opposition », a évoqué Paul George en conférence de presse. « Nous avons dû reporter notre concentration pour être prêts, nous aurions dû faire un meilleur travail. Je ne vais pas utiliser cela comme excuse. »

Comme un air de déjà-vu

C’est d’autant moins une excuse que cette équipe de Philadelphie n’en est pas à son coup d’essai. Les Sixers avaient été surclassés de 32 points à Boston pour débuter le premier tour, puis avaient subi la même rouste lors du Game 4 avant de réussir à retourner la situation.

« Vous savez, il n’y a que 1-0 », a voulu relativiser Nick Nurse. « Cela importe peu qu’il y ait 6 ou 36 points d’écart, ou peu importe le score. Vous devez mettre ça de côté, revenir sur le terrain et nous allons devoir amener beaucoup plus d’énergie et d’impact physique. »

« Nous avons eu quelques passages à vide ce soir, mais ils ont aussi tiré comme des fous, ils étaient chauds », a souligné pour sa part Paul George. « Ils étaient en feu. C’est un jeu d’adaptation. Nous allons faire des ajustements, voir là où nous devons nous améliorer. Mais c’est comme lors de la dernière série. Ils ne partiront pas avec des points d’avance au prochain match pour avoir gagné largement ce soir. »

Les Sixers voudront notamment tenter de limiter Jalen Brunson, auteur de 27 de ses 35 points en première période pour mettre les siens à l’abri dès le repos. Ce match à sens unique aura au moins permis à Nick Nurse de vite sortir ses titulaires et de leur offrir un peu de repos, qui pourrait être bienvenu mercredi pour le Game 2.