Le MVP de la nuit | Jalen Brunson s’est bien amusé

Alors qu’il enchaînait un 5e match de suite, Joel Embiid a-t-il récupéré toute sa mobilité ? Après l’avoir vu se faire humilier par Jalen Brunson, la réponse est clairement « non » ! Le meneur des Knicks a profité des pick-and-roll pour mettre le pivot des Sixers sur les talons, et Nick Nurse n’a jamais trouvé la solution.

« Le plus important, c’est que le ballon rentre et que je sois en rythme » souligne Jalen Brunson. « Mes coéquipiers ont fait un super travail pour poser des écrans et me libérer. Peu importe ce que fait l’adversaire, l’important c’est qu’on exécute très bien notre jeu en attaque comme en défense. »

Auteur de 35 points à 12 sur 18 aux tirs, dont les 11 derniers des Knicks en première mi-temps pour donner 23 points d’avance, Jalen Brunson a toujours cherché le pick-and-roll, et il donnait l’impression de cibler ses défenseurs. Un vrai travail de sape, marqué par ce buzzer beater à la fin de la première mi-temps.

Tout part d’un bon écran

« Avec de l’entraînement, des essais et des échecs » répond-il sur l’origine de ses automatismes avec ses poseurs d’écran. « C’est quelque chose qu’il faut pratiquer, ressentir. C’est une question de lecture et d’instinct. On s’est beaucoup entraînés là-dessus et maintenant, on sait mieux se comprendre sur le terrain. »

Pour Mike Brown, c’est un «plaisir » de voir ses joueurs suivre les consignes et s’épanouir dans un système. À propos de la performance de Jalen Brunson, resté sur le banc tout le 4e quart-temps, il répète que tout part d’un bon écran, mais aussi des prises de décision rapides et d’un bon placement.

« Nos joueurs ont posé de bons écrans. Le rythme et les changements de vitesse de Jalen ont été excellents » conclut le coach de New York. « Ils défendent souvent en ‘drop’, ce qui lui a permis de prendre des tirs ouverts. Quand ils montaient, il pouvait les attaquer. Quand on pénétrait dans la raquette, s’il n’y avait pas d’aide, il a bien joué le 2-contre-1 et ressorti le ballon… Ça oblige la défense à s’ajuster, ce qui ouvre d’autres opportunités. Jalen a été excellent à la tête de l’attaque, mais ses coéquipiers derrière ont aussi fait le boulot : écrans, spacing, décisions rapides. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.