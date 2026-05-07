Jalen Brunson a attendu son heure

Après son show du Game 1, Jalen Brunson s’attendait évidemment à ce que les Sixers s’adaptent. Ils l’ont fait, et il lui a fallu attendre neuf minutes pour inscrire ses premiers points ! Sur lancers francs… Il lui faudra même attendre plus de dix minutes pour marquer son premier panier.

Mais c’est ce même Brunson qui va assommer les Sixers dans le « money time » en plantant 8 des 15 derniers points de son équipe. Au final, il termine meilleur marqueur des Knicks avec 26 points à 9 sur 21 aux tirs, dont 1 sur 5 à 3 points. Dans ce Game 2, il compense sa relative maladresse par ses 6 passes décisives.

« Le plus important, c’était de rester calme, rester lucide, avancer action par action, étape par étape, sans regarder trop loin devant », explique-t-il ainsi. « Il fallait simplement rester concentré sur les détails et trouver un moyen de réussir l’action suivante. »

En difficulté sur le pick-and-roll lors du Game 1, les Sixers ont modifié leur manière de défendre, avec davantage de mobilité et de changements. « Ils ont commencé à switcher. Il a trouvé des espaces et marqué quelques paniers, et c’est exactement ce qu’on attend de lui », analyse Mike Brown. « Ensuite, ils ont commencé à le trapper, et il a bien ressorti le ballon pour permettre aux autres de créer du jeu. Ils vont trapper, ils vont switcher, et nous, on doit simplement bien espacer le jeu pour profiter de ces situations. Je pense que les gars ont plutôt bien géré ça. »

Comme lorsque Brunson s’est retrouvé face à Dominick Barlow, à qui il rend 20 centimètres. À coups de cross et de dribbles dans le dos, le meneur des Knicks a fait la différence pour déclencher un fadeaway décisif.

Pour Nick Nurse, difficile de faire mieux face à un tel joueur. « Je pense qu’on a fait du bon travail sur Brunson ce soir », résume d’ailleurs l’entraîneur de Philly. « Je trouve qu’on a fait un travail correct. Il réussira à aller sur la ligne des lancers quoi qu’il arrive. Il y est allé huit fois. Tyrese y est allé neuf fois, donc ça reste correct. Je pense que notre envergure l’a gêné. On l’a beaucoup mieux contesté que lors du premier match, où il avait obtenu énormément de tirs faciles, presque des tirs d’entraînement. Les contestations étaient bien meilleures cette fois. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.