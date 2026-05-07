Les Wolves punis par l’intensité des Spurs

Après avoir gagné l’intense Game 1, les Wolves ont connu une chute de tension considérable, face à des Spurs qui jouaient déjà leur peau dans ce Game 2. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont largement remporté cette deuxième manche, de 38 points, pour égaliser dans cette série. Quel bilan tirer d’un tel match pour Minnesota ?

« Ils nous ont botté les fesses dans tous les domaines. En attaque comme en défense. Ils ont dominé, on n’a pas su répondre. Notre prestation était très décevante », résume Chris Finch, qui a répété cela à son vestiaire. « J’ai dit à mon groupe qu’on s’était fait exploser. »

En perdant 22 ballons, en shootant à 30% à 3-pts, en manquant pas moins de 15 lancers-francs et en faisant beaucoup trop de fautes, les Wolves ont effectivement tout raté.

« On n’a pas joué de manière intelligente. Le coach avait très bien préparé la rencontre et on n’a pas appliqué les consignes », regrette Julius Randle. « On s’est fait battre dans tous les domaines, c’est aussi simple que ça. Il n’y a pas grand-chose de plus à dire de ce match. Ils ont été plus physiques, plus énergiques, ont mieux défendu. »

Des prises à deux problématiques

La gestion des prises à deux sur Anthony Edwards (12 points à 5/13 au shoot, 4 ballons perdus) a été particulièrement problématique.

« On a dribblé dans des situations compliquées, notre spacing n’était pas vraiment bon et nos décisions n’étaient pas bonnes non plus. C’est une réaction en chaîne », analyse le coach de Minnesota face à ce problème. Chris Finch remarque que, plus globalement, « on dribble et on ne va nulle part ». Rudy Gobert, lui, annonce que face aux prises à deux, qui vont sans doute durer dans la série, « on doit être prêt ».

Ce qui n’était pas le cas dans ce Game 2, les Wolves n’ayant sans doute plus la même urgence après avoir empoché la première manche. « Ils nous ont agressés dès le début et notre réponse a été de faire trop de un-contre-un et de ne pas répondre physiquement », indique le Français. « Oui, on a fait trop de fautes, mais elles arrivaient tard dans la possession. Donc on n’était pas prêt à les contenir avant. »