Pour égaliser, les Spurs se fâchent très fort : + 38 !

Maladroits lors du Game 1, Victor Wembanyama (19 points, 15 rebonds, 2 contres) et De’Aaron Fox (16 points) marquent les 11 premiers points de San Antonio, tous dans la raquette. Les premières minutes du match sont cependant marquées par la maladresse des deux équipes.

Les Wolves restent sous la barre des 30% de réussite, les Spurs sous les 40%, et il faut attendre les trente dernières secondes du premier quart-temps pour voir Anthony Edwards (12 points) et De’Aaron Fox inscrire le premier tir à 3-points de leur équipe, après douze échecs consécutifs (24-17).

Wemby et Fox enfoncent les Wolves

Deux paniers consécutifs de Wemby lui permettent déjà d’atteindre son total de points du premier match (11). Un nouveau tir primé de Fox lui permet même de faire mieux que lors du Game 1. Le duo répond ainsi présent alors que l’attaque de Minnesota tourne au ralenti. Le premier 3-points du Français permet même à San Antonio de prendre +17 (43-26).

Julius Randle (12 points) et Anthony Edwards tentent de stopper l’hémorragie, mais rien n’y fait. Le duo Stephon Castle (21 points) – Dylan Harper (11 points, 7 rebonds, 5 passes) permet aux Spurs de terminer la mi-temps sur un 15-2 pour prendre 24 points d’avance (59-35) !

Les Spurs ont corrigé le tir

L’attaque de Minnesota retrouve du mordant en début de seconde mi-temps, mais sa défense n’a toujours aucune réponse face aux Texans (77-53). Tandis que Bones Hyland et Stephon Castle se chauffent, Julian Champagnie (12 points) inscrit trois tirs primés consécutifs pour lancer un 19-5 qui fait exploser le Frost Bank Center et met les Wolves K.-O. (96-58). La suite n’est qu’une formalité et les deux coaches lancent rapidement le «garbage time» pour un succès final de 38 points : 133 – 95.

Les deux équipes se retrouveront à Minneapolis dans deux jours pour un Game 3 qui s’annonce bouillant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Spurs tapent du poing sur la table. Dans un deuxième match sous pression où la défaite leur était interdite, les jeunes Spurs ont relevé le défi avec brio et intensité. Leur défense a limité Minnesota à 35 points à 29% de réussite aux tirs en première mi-temps, soit leur pire mi-temps de la saison. Contrairement au Game 1 où les douze contres de Victor Wembanyama ont fait les gros titres, cette fois ce sont tous les joueurs de San Antonio qui se sont mis au diapason. Ils ont provoqué 11 pertes de balles pour limiter les Wolves à 7 passes décisives et 14 paniers marqués.

– Victor Wembanyama et De’Aaron Fox ont donné le ton. Méconnaissables lors de la défaite de San Antonio lors du Game 1, Victor Wembanyama et De’Aaron Fox ont pris les loups par les oreilles dès les premiers instants du match. Les deux joueurs ont agressé la défense de Minnesota, marquant les 11 premiers points de San Antonio, tous dans la raquette. Après avoir subi l’agressivité des Wolves lors du Game 1, les Spurs ont frappé en premier cette nuit et tout est parti de leurs deux leaders.

– Les Wolves sont passés au travers. 22 ballons perdus, 9/30 à 3-points, les hommes d’un Chris Finch frustré ont tenu pendant un quart temps avant de sombrer. Ils ont encaisser 74 points en deuxième et troisième quart-temps, incapables de ralentir San Antonio en transition en transition. Alors que leur défense était aux abonnés absents, Julius Randle, Anthony Edwards, et consorts ont essayé de se sortir de ce pétrin en forçant individuellement plutôt que de se reposer sur leur collectif. Les Wolves repartent cependant du Texas avec l’avantage du terrain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.