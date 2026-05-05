De’Aaron Fox s’est cassé les dents sur la défense des Wolves

« C’est un joueur rapide, qui aime jouer à mi-distance. J’aime l’affronter parce que j’avais l’habitude de regarder ses highlights lorsque j’étais au lycée. Nous devons simplement le ralentir. » Jaden McDaniels était bien conscient des qualités de De’Aaron Fox avant le début de cette série entre les Wolves et les Spurs.

Après s’être coltiné Jamal Murray au premier tour, l’ailier des Wolves a dû défendre sur De’Aaron Fox lors de plusieurs séquences. Il a été relayé par ses coéquipiers, dont Jaylen Clark, qui a réalisé quelques bons passages face au meneur, notamment en première mi-temps.

Le dispositif mis en place par Chris Finch a en tout cas eu raison du meneur des Spurs, qui ne comptait que deux points après trois quart-temps avant de retrouver de l’adresse dans le dernier acte. Le meneur de San Antonio a alors alterné les points et les passes pour donner, dans un premier temps, l’avantage à son équipe.

Seulement dix points et six pertes de balle…

Malheureusement pour les Texans, Anthony Edwards a pris les choses en main pour inverser la tendance, tandis que Mike Conley a donné neuf points d’avance aux Wolves.

Pour remettre son équipe dans le match, De’Aaron Fox s’est employé, mais cela n’a pas suffi. Si les Spurs recollent à deux points dans la dernière minute, ils finissent par s’incliner. De son côté, l’ancien joueur des Kings termine avec 10 points à 5/14 au tir.

« La feuille de stats montre 5/14 au tir et six pertes de balle », constate Mitch Johnson devant la ligne statistique de De’Aaron Fox. « En voyant cela, vous vous attendez à plus de sa part, mais je ne suis pas inquiet. Nous avons manqué des tirs et nous pouvons mieux exécuter en attaque. »

Comme évoqué par le tacticien des Spurs, De’Aaron Fox a perdu six ballons. Des pertes de balle qui découlent de la défense agressive des Wolves. À plusieurs reprises, le meneur des Spurs a perdu le ballon en voulant attaquer le cercle, dont une interception provoquée par Naz Reid en fin de rencontre.

« C’est un défenseur de niveau All-NBA, mais ce n’est pas lui qui m’a fait perdre ces ballons », explique De’Aaron Fox à propos de la défense de Jaden McDaniels. « J’en ai perdu deux en transition, un autre en voulant faire une passe à l’intérieur. J’ai fait des erreurs, mais ce n’était pas lié à ce qu’ils ont fait contre moi. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.