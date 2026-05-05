La direction du Magic ne veut surtout pas casser l’effectif

La vie d’une équipe professionnelle est faite de cycles, et le Magic était visiblement arrivé au terme du sien, sous la houlette de Jamahl Mosley. En cinq ans de collaboration, Orlando avait pourtant globalement progressé, pour se retrouver à nouveau dans le Top 8 de la conférence Est. La franchise floridienne avait surtout réussi à développer une identité forte, la fameuse « culture » si chère aux voisins de Miami, basée sur la défense et l’intensité.

Ce cycle est à présent terminé, suite au départ de Jamahl Mosley, limogé au lendemain de l’élimination du Magic en sept manches face à Detroit. Une troisième sortie de suite au premier tour qui a forcément pesé dans la décision. Pour autant, le noyau dur va rester, comme l’a précisé le président Jeff Weltman.

« Il semble simplement qu’il soit temps d’adopter une nouvelle perspective. Peut-être qu’une nouvelle voix nous permettra à tous d’avoir un regard différent sur ce qui se passe au sein de notre équipe », a-t-il ainsi déclaré.

Des blessures qui ont coûté cher

À ce titre, Jeff Weltman a plutôt défendu le bilan du coach qu’il venait pourtant de licencier, rappelant que son groupe avait été touché par les blessures, celle de Franz Wagner ayant particulièrement amoindri l’équipe, en saison régulière, puis en playoffs. Le scénario du Game 6 lui reste également en travers de la gorge, puisque Orlando avait compté jusqu’à 24 points d’avance avant de s’incliner.

« C’est un coup dur. Ça va hanter notre équipe tout l’été. On savait qu’une grande partie de notre saison serait jugée à travers cet épisode. Que s’est-il passé ? Je pourrais citer beaucoup de choses. Je pense que ce qui s’est passé, c’est qu’on menait 3-1 contre la meilleure équipe de l’Est, puis Franz s’est blessé. Ça a bouleversé la série », a-t-il rappelé. « Quand on était en pleine forme, on était dans le Top 5 en défense et dans le Top 10 en attaque. Je pense qu’on a vu une partie de ce qu’on espérait voir contre Detroit. Je ne veux donc pas tout démolir et tout démanteler à cause de la façon dont ça s’est terminé, et certainement pas à cause d’une seule mi-temps. »

Quel profil d’entraîneur ?

La fin de saison a beau être « frustrante », Jeff Weltman ne veut pas non plus tirer un trait sur tout ce qui a bien fonctionné, notamment lorsque l’équipe a été au complet.

« Chaque fois qu’ils sont tous ensemble, ils font partie de l’élite », a-t-il résumé. Reste à présent à trouver le profil qui prendra place sur le banc pour faire franchir un cap à ce noyau dur, notamment sur le plan offensif, où le Magic a encore affiché certaines limites, afin de continuer à viser plus haut, en espérant que les blessures laissent cette fois Orlando un peu tranquille. Pour l’instant, toutes les pistes restent ouvertes.

« Nous ne recherchons pas un trait de caractère ou une qualité en particulier », a poursuivi Jeff Weltman. « Les entraîneurs sont tous très différents. On recherche quelqu’un capable d’analyser notre équipe, de nous aider à aller de l’avant et de comprendre où nous en sommes dans notre processus de reconstruction, afin de dépasser les étapes de croissance de cette reconstruction… Je n’ai pas de profil type à respecter pour le prochain entraîneur. »

Taylor Jenkins avait été mentionné, avant de s’engager avec les Bucks. Désormais, c’est la piste Billy Donovan qui est évoquée. Ce serait une sorte de retour aux sources pour l’ancien entraîneur de Florida.