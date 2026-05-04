JB Bickerstaff prolongé par les Pistons

Difficile d’imaginer contraste plus brutal. Au lendemain de leur victoire au Game 7 face à Orlando, les Pistons ont annoncé la prolongation de leur coach, JB Bickerstaff, sans préciser la durée ni le montant du nouveau contrat.

Deux ans après son arrivée dans le Michigan, l’ancien coach des Cavaliers est récompensé pour avoir redonné une vraie direction à une franchise longtemps engluée dans la reconstruction. Son bilan parle pour lui : 104 victoires pour 60 défaites en saison régulière avec Detroit, soit 63% de succès, et deux qualifications consécutives en playoffs.

À l’échelle de sa carrière, JB Bickerstaff affiche désormais un bilan de 359 victoires pour 350 défaites en dix saisons comme « head coach », avec cinq apparitions en postseason.

Cette prolongation valide le comeback des Pistons lors du premier tour, eux qui ont réussi à se qualifier après avoir été menés 3-1. Par contraste, le Magic avait quelques heures auparavant décidé de virer Jamahl Mosley, son coach…

En demi-finale de conférence Est, JB Bickerstaff va désormais tenter de prendre sa revanche sur les Cavaliers, qui l’avaient remercié il y a deux ans en espérant passer un cap avec Kenny Atkinson. Depuis, le technicien a relancé les Pistons et reçu le trophée Michael H. Goldberg, décerné par ses pairs au meilleur coach de la saison.