Jayson Tatum : « Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça »

Finalement revenu pour la fin de saison de Boston, Jayson Tatum a été de nouveau fauché en plein élan.

Cette fois, c’est beaucoup moins grave puisque c’est une simple douleur au genou qui l’a amené à l’infirmerie. Mais le résultat est le même que la saison passée : il a assisté, impuissant, à l’élimination de ses Celtics.

« Ma récupération et mon retour se passaient tellement bien que je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. C’est juste malheureux », a-t-il déclaré dimanche. « J’ai travaillé vraiment, vraiment dur pour revenir comme je l’ai fait et jouer au niveau où je jouais. Donc finir de cette manière, c’est difficile à accepter. »

Le plus dur, peut-être, c’est qu’il n’a été déclaré forfait que deux heures avant la rencontre. Le matin même, il pensait être en tenue, même si son genou l’avait tiraillé dans la 6e manche. « On a évalué la situation avec le staff médical et Nick (son coach personnel). Je suis encore dans la phase du protocole de retour au jeu, et il y avait des règles et un plan à respecter » détaille Jayson Tatum. « C’était difficile, évidemment, après tout le travail fourni pour revenir, d’arriver à un Game 7 et de ne pas pouvoir être sur le terrain. Mais c’est le plan qu’on doit suivre. »

Prouver qu’on peut retrouver son niveau après une très grave blessure

Malgré ce forfait et cette élimination au premier tour, Jayson Tatum préfère se concentrer sur le positif avec un impeccable retour au jeu et un talent intact après plus de 10 mois sans jouer.

« Je suis très heureux d’être revenu, de faire ce que j’aime, d’aider l’équipe à viser le titre et de prouver que je peux redevenir le joueur que j’étais, voire meilleur » poursuit-il. « Et aussi de montrer que cette blessure n’est pas forcément une fin de carrière. Si quelqu’un traverse ça, j’espère être une source d’inspiration. Avec la bonne approche, on peut revenir, être soi-même, voire meilleur, et pas forcément attendre 18 mois. »

Un message qu’il a déjà transmis à Donte DiVincenzo, victime de la même blessure dans la série face aux Nuggets.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32:38 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.