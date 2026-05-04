Playoffs NBA | Le calendrier complet des demi-finales de conférence

Il aura fallu attendre ce dimanche pour connaître les deux derniers qualifiés pour les demi-finales de conférence. Il s’agit des Pistons et des Cavaliers, qui s’affronteront pour une place en finale de conférence.
La NBA a accordé un repos supplémentaire aux formations déjà qualifiées, et tout commence ce lundi soir avec les Spurs et les Wolves à l’Ouest, et les Knicks et les Sixers à l’Est.
Voici le calendrier complet des demi-finales de conférence, à suivre sur Prime Video, beIN Sports et le League Pass.
Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 02h00 sera dans la nuit de lundi à mardi.
TABLEAU DES DEMI-FINALES DE CONFERENCE 2026
CONFÉRENCE EST
(1) Detroit – (4) Cleveland
(3) New York – (7) Philadelphie
CONFÉRENCE OUEST
(1) Oklahoma City – (4) LA Lakers
(2) San Antonio – (6) Minnesota
CALENDRIER DES PLAYOFFS 2026 — DEMI-FINALES DE CONFÉRENCE
LUNDI 4 MAI
New York – Philadelphie (02h00)
San Antonio – Minnesota (03h30)
MARDI 5 MAI
Detroit – Cleveland (01h00)
Oklahoma City – LA Lakers (02h30)
MERCREDI 6 MAI
New York – Philadelphie (01h00)
San Antonio – Minnesota (03h30)
JEUDI 7 MAI
Detroit – Cleveland (01h00)
Oklahoma City – LA Lakers (03h30)
VENDREDI 8 MAI
Philadelphie – New York (01h00)
Minnesota – San Antonio (03h30)
SAMEDI 9 MAI
Cleveland – Detroit (21h00)
LA Lakers – Oklahoma City (02h30)
DIMANCHE 10 MAI
Philadelphie – New York (21h30)
Minnesota – San Antonio (01h30)
LUNDI 11 MAI
Cleveland – Detroit (02h00)
LA Lakers – Oklahoma City (04h30)
MARDI 12 MAI
*New York – Philadelphie (à déterminer)
*San Antonio – Minnesota (à déterminer)
MERCREDI 13 MAI
*Detroit – Cleveland (à déterminer)
*Oklahoma City – LA Lakers (à déterminer)
JEUDI 14 MAI
*Philadelphie – New York (à déterminer)
VENDREDI 15 MAI
*Cleveland – Detroit (à déterminer)
*Minnesota – San Antonio (à déterminer)
SAMEDI 16 MAI
*LA Lakers – Oklahoma City (à déterminer)
DIMANCHE 17 MAI
*Detroit – Cleveland (à déterminer)
*New York – Philadelphie (à déterminer)
*San Antonio – Minnesota (à déterminer)
LUNDI 18 MAI
*Oklahoma City – LA Lakers (à déterminer)
* si nécessaire