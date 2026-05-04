Playoffs NBA | Le calendrier complet des demi-finales de conférence

Il aura fallu attendre ce dimanche pour connaître les deux derniers qualifiés pour les demi-finales de conférence. Il s’agit des Pistons et des Cavaliers, qui s’affronteront pour une place en finale de conférence.

La NBA a accordé un repos supplémentaire aux formations déjà qualifiées, et tout commence ce lundi soir avec les Spurs et les Wolves à l’Ouest, et les Knicks et les Sixers à l’Est.

Voici le calendrier complet des demi-finales de conférence, à suivre sur Prime Video, beIN Sports et le League Pass.

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 02h00 sera dans la nuit de lundi à mardi.

TABLEAU DES DEMI-FINALES DE CONFERENCE 2026

CONFÉRENCE EST

(1) Detroit – (4) Cleveland

(3) New York – (7) Philadelphie

CONFÉRENCE OUEST

(1) Oklahoma City – (4) LA Lakers

(2) San Antonio – (6) Minnesota

CALENDRIER DES PLAYOFFS 2026 — DEMI-FINALES DE CONFÉRENCE

LUNDI 4 MAI

New York – Philadelphie (02h00)

San Antonio – Minnesota (03h30)

MARDI 5 MAI

Detroit – Cleveland (01h00)

Oklahoma City – LA Lakers (02h30)

MERCREDI 6 MAI

New York – Philadelphie (01h00)

San Antonio – Minnesota (03h30)

JEUDI 7 MAI

Detroit – Cleveland (01h00)

Oklahoma City – LA Lakers (03h30)

VENDREDI 8 MAI

Philadelphie – New York (01h00)

Minnesota – San Antonio (03h30)

SAMEDI 9 MAI

Cleveland – Detroit (21h00)

LA Lakers – Oklahoma City (02h30)

DIMANCHE 10 MAI

Philadelphie – New York (21h30)

Minnesota – San Antonio (01h30)

LUNDI 11 MAI

Cleveland – Detroit (02h00)

LA Lakers – Oklahoma City (04h30)

MARDI 12 MAI

*New York – Philadelphie (à déterminer)

*San Antonio – Minnesota (à déterminer)

MERCREDI 13 MAI

*Detroit – Cleveland (à déterminer)

*Oklahoma City – LA Lakers (à déterminer)

JEUDI 14 MAI

*Philadelphie – New York (à déterminer)

VENDREDI 15 MAI

*Cleveland – Detroit (à déterminer)

*Minnesota – San Antonio (à déterminer)

SAMEDI 16 MAI

*LA Lakers – Oklahoma City (à déterminer)

DIMANCHE 17 MAI

*Detroit – Cleveland (à déterminer)

*New York – Philadelphie (à déterminer)

*San Antonio – Minnesota (à déterminer)

LUNDI 18 MAI

*Oklahoma City – LA Lakers (à déterminer)

* si nécessaire