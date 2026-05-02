Luka Doncic encore loin d’un retour ?

Les Lakers ont validé leur billet pour le deuxième tour des playoffs, mais ils ne savent toujours pas quand Luka Doncic pourra les rejoindre. Officiellement forfait pour le Game 6 face aux Rockets, le meneur slovène soigne toujours son élongation à l’ischio-jambier gauche, contractée début avril contre Oklahoma City.
Le plus inquiétant, c’est que son processus de reprise avance doucement. Selon les dernières informations circulant autour de la franchise, Luka Doncic n’aurait ainsi pas encore recommencé à courir. Un signal peu encourageant à ce stade de la compétition, puisqu’un retour en playoffs nécessite ensuite plusieurs étapes : course, changements de direction, travail individuel intensif, puis opposition avec contact.
Les Lakers ont réussi à se débarrasser de Houston sans lui, grâce à un LeBron James en mode patron. Mais le défi s’annonce nettement plus relevé au tour suivant, face au Thunder, le champion en titre.
Pour l’instant, aucune date de retour n’a en tout cas été communiquée par le club. Mais sa présence en début de série paraît très improbable, et même un retour en cours de confrontation semble à l’heure actuelle très incertain.
|Luka Dončić
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|DAL
|72
|32:12
|42.7
|32.7
|71.3
|1.2
|6.6
|7.8
|6.0
|1.9
|1.1
|3.4
|0.3
|21.2
|2019-20
|DAL
|61
|33:33
|46.3
|31.6
|75.8
|1.3
|8.1
|9.4
|8.8
|2.5
|1.0
|4.3
|0.2
|28.8
|2020-21
|DAL
|66
|34:16
|47.9
|35.0
|73.0
|0.8
|7.2
|8.0
|8.6
|2.3
|1.0
|4.3
|0.5
|27.7
|2021-22
|DAL
|65
|35:24
|45.7
|35.3
|74.4
|0.9
|8.3
|9.1
|8.7
|2.2
|1.2
|4.5
|0.6
|28.4
|2022-23
|DAL
|66
|36:14
|49.6
|34.2
|74.2
|0.8
|7.8
|8.6
|8.0
|2.5
|1.4
|3.6
|0.5
|32.4
|2023-24
|DAL
|70
|37:29
|48.7
|38.2
|78.6
|0.8
|8.4
|9.2
|9.8
|2.1
|1.4
|4.0
|0.5
|33.9
|2024-25
|DAL
|22
|35:41
|46.4
|35.4
|76.7
|0.7
|7.6
|8.3
|7.8
|2.6
|2.0
|3.4
|0.4
|28.1
|2024-25
|LAL
|28
|35:09
|43.8
|37.9
|79.1
|0.9
|7.2
|8.1
|7.5
|2.4
|1.6
|3.7
|0.4
|28.2
|2025-26
|LAL
|64
|35:46
|47.6
|36.6
|78.0
|0.6
|7.1
|7.7
|8.3
|2.4
|1.6
|4.0
|0.5
|33.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.