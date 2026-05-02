Luka Doncic encore loin d’un retour ?

Les Lakers ont validé leur billet pour le deuxième tour des playoffs, mais ils ne savent toujours pas quand Luka Doncic pourra les rejoindre. Officiellement forfait pour le Game 6 face aux Rockets, le meneur slovène soigne toujours son élongation à l’ischio-jambier gauche, contractée début avril contre Oklahoma City.

Le plus inquiétant, c’est que son processus de reprise avance doucement. Selon les dernières informations circulant autour de la franchise, Luka Doncic n’aurait ainsi pas encore recommencé à courir. Un signal peu encourageant à ce stade de la compétition, puisqu’un retour en playoffs nécessite ensuite plusieurs étapes : course, changements de direction, travail individuel intensif, puis opposition avec contact.

Les Lakers ont réussi à se débarrasser de Houston sans lui, grâce à un LeBron James en mode patron. Mais le défi s’annonce nettement plus relevé au tour suivant, face au Thunder, le champion en titre.

Pour l’instant, aucune date de retour n’a en tout cas été communiquée par le club. Mais sa présence en début de série paraît très improbable, et même un retour en cours de confrontation semble à l’heure actuelle très incertain.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.