LeBron James, le déclin sans cesse reporté

À 41 ans, LeBron James continue de faire gonfler les records déjà en sa possession. En battant les Rockets au premier tour de ces playoffs 2026, alors que Luka Doncic est sur le banc et qu’Austin Reaves n’est revenu que pour les deux derniers matchs, il a ainsi gagné une 42e série de playoffs, avec 188 victoires en postseason.

Où en est-il de son combat contre le temps ? « Je suis en train de lui botter le cul. Il peut aller voir quelqu’un d’autre maintenant. Il a déjà perdu contre moi. C’est fini » s’amuse-t-il.

Alors qu’il était passé derrière le duo Doncic/Reaves dans la hiérarchie de l’équipe en saison régulière, le « King » a repris les commandes pour ce premier tour. Et face à ces très jeunes Rockets, il semblait parfois être le joueur le plus énergique sur le terrain, lançant son équipe vers la victoire finale dans cette série.

Il conclut ce match couperet comme meilleur marqueur de la rencontre, avec 28 points à 10/25 au tir, 8 passes et 7 rebonds en 37 minutes. Et le meilleur +/- du match, à +26 ! Ce n’est pas le match le plus efficace de sa carrière mais il a su appuyer là où ça faisait mal pour les Rockets, et surtout au moment où ça faisait mal. Dans sa gestion du jeu sur demi-terrain comme dans sa quête des duels favorables, il a encore remporté le bras de fer tactique.

L’effet LeBron fonctionne toujours

« Tous les gars, sans exception, faisaient « bahhh, bahhh » (des bruits de chèvre, pour GOAT, le plus grand de tous les temps) », a détaillé JJ Redick. « Ça en dit long sur sa grandeur. Pour moi, il a eu la plus belle carrière de tous les joueurs de la NBA. Vous pouvez débattre autant que vous voulez, je me fiche de savoir qui est le plus grand de tous les temps. Il est l’un des plus grands, sinon le plus grand de tous les temps. »

Sans relancer le débat sur le « GOAT », la faculté de LeBron James à répondre présent reste tout de même irréelle.

« Le fait qu’il réussisse à le faire encore et encore, qu’il soit toujours là dans les moments importants… C’est vraiment impressionnant, d’une certaine manière. Quant à son leadership, il a tout simplement cette capacité à donner le ton à l’ensemble du groupe. Et il l’a encore fait ce soir, et nos joueurs ont répondu présent. »

Pour Austin Reaves, c’est même complètement « dingue ».

« Peu importe son âge, ça fait 23 ans qu’il évolue dans la ligue, et vous avez vu la façon dont il contrôle toujours le match ? C’est impressionnant. Je ne pense pas qu’on puisse décrire avec des mots à quel point c’est exceptionnel. Je suis simplement content de ne pas avoir à jouer contre lui », conclut Austin Reaves.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.