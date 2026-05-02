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Une double amende pour Mitchell Robinson et Dyson Daniels

Publié le 2/05/2026 à 10:19 Twitter Facebook

Lors du Game 6 entre Atlanta et New York, Mitchell Robinson et Dyson Daniels s’étaient accrochés, avant de finir par être expulsés tous les deux.

Au lendemain de leur altercation, Mitchell Robinson et Dyson Daniels ont appris que la NBA les sanctionnait d’une amende de respectivement 50 000 et 25 000 dollars. Une différence qui s’explique par le comportement de Mitchell Robinson, qui s’était permis de chambrer DYson Daniels sur Instagram dans la foulée.

Jeudi, alors que les Knicks menaient de 50 points (!) chez les Hawks, Mitchell Robinson et Dyson Daniels luttaient au rebond sur la ligne des lancers-francs et s’échangeaient des petits coups, avant de se chauffer davantage puis d’être séparés. Sans pour autant s’arrêter là, car ils ont continué à s’échanger des mots doux à distance.

Vu l’écart, Dyson Daniels était évidemment frustré et Mitchell Robinson s’est engouffré dans la brèche. Les arbitres avaient en tout cas décidé d’expulser les deux hommes, sans que cela ne change grand-chose en seconde période.

Il n’y aura pas non plus de problème de suspension pour Mitchell Robinson, qui pourra ainsi être en tenue avec New York pour le Game 1 de sa demi-finale de conférence contre Boston ou Philadelphie.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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