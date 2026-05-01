Quand OG Anunoby va, tout va bien pour New York

Avec 14 points dans le premier quart-temps du Game 6 à Atlanta, OG Anunoby a presque fait aussi bien que toute l’équipe des Hawks, bloquée à 15 petits points après douze minutes.

L’ailier a autant profité de la défense des Knicks qu’il n’en a été un moteur, dans la première mi-temps historique de New York, qui a écrasé son adversaire des deux côtés du terrain.

Le Britannique, lui, s’est amusé avec 26 points, 7 rebonds et 4 interceptions en première période ! Pour finir cette rencontre avec 29 points à 11/14 au shoot, dont 4/6 à 3-points, sans perdre le moindre ballon.

« Il a tout fait : des points, de la défense, des rebonds, des passes. Il fait tout et tout ce dont on a besoin. Il va continuer de le faire pour nous », assure son acolyte à l’aile, Mikal Bridges. « OG a été phénoménal. Et il a pris des rebonds comme un fou », ajoute Mike Brown face aux 27 prises de son joueur depuis trois matches.

Le chouchou des fans

Les fans des Knicks, même à l’extérieur, n’ont pas raté l’occasion de souligner sa performance, avec des chants à son nom. « On a débarqué avec intensité. On était prêt à jouer dès le début », indique l’ancien ailier de Toronto. « On sait de quoi on est capable, qu’on est une bonne équipe. On doit simplement continuer de le montrer. »

En terminant la série avec 21.5 points, 8.7 rebonds et 1.8 interception de moyenne, ainsi qu’en ne perdant que deux ballons au total, avec en plus des pourcentages excellents — 61% de réussite au shoot et 56% à 3-points — OG Anunoby fut sans doute le meilleur joueur de New York dans ce premier tour. Le plus régulier, assurément.

Surtout, en véritable baromètre de son équipe, les Knicks semblent changer de dimension lorsqu’il est dans ce registre. Quand il est bien dans ses baskets, adroit, agressif en attaque et aussi présent dans les lignes de passe qu’au rebond, OG Anunoby fait d’énormes différences. Il devient alors une arme plus constante que Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns, parfois plus intermittents offensivement, et donne à New York une base solide pour aller plus loin.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 2.4 1.6 1.8 0.7 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.