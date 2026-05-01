La A.E. 2 « Playoffs » n’attendra pas Anthony Edwards

Alors que le début de la promotion de la A.E. 3 se précise, adidas continue de mettre la deuxième chaussure signature d’Anthony Edwards à l’honneur. Malheureusement, le timing n’est pas optimal pour la sortie à venir de ce coloris « Playoffs » de la A.E. 2, l’arrière des Wolves s’étant blessé au genou dans le Game 4 face aux Nuggets.

Ce coloris accompagnera en plus la sortie de la toute nouvelle chaussure signature du joueur, la « Believe That 1 ». On retrouve d’ailleurs un peu le même ton que le premier coloris de la paire alternative avec ce bleu marine complété par une touche bleu clair, sur le logo du joueur présent sur la languette et le logo adidas.

La sortie de la A.E.2 « Playoffs » sortira le 9 mai en France au prix de 130 euros.