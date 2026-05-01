La A.E. 2 « Playoffs » n’attendra pas Anthony Edwards

Alors que le début de la promotion de la A.E. 3 se précise, adidas continue de mettre la deuxième chaussure signature d’Anthony Edwards à l’honneur. Malheureusement, le timing n’est pas optimal pour la sortie à venir de ce coloris « Playoffs » de la A.E. 2, l’arrière des Wolves s’étant blessé au genou dans le Game 4 face aux Nuggets.
Ce coloris accompagnera en plus la sortie de la toute nouvelle chaussure signature du joueur, la « Believe That 1 ». On retrouve d’ailleurs un peu le même ton que le premier coloris de la paire alternative avec ce bleu marine complété par une touche bleu clair, sur le logo du joueur présent sur la languette et le logo adidas.
La sortie de la A.E.2 « Playoffs » sortira le 9 mai en France au prix de 130 euros.
Notre verdict de la A.E.2
Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture.
La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.
L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres. Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.