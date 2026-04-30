Rajon Rondo prêt à s’installer sur un banc NBA

Parmi les candidats pour devenir le prochain entraîneur des Pelicans, le nom de Rajon Rondo a été évoqué. L’ancien meneur des Celtics ou des Lakers est dans le circuit depuis deux ans, en étant dans un rôle d’assistant – sans en avoir le titre – à Milwaukee et visiblement, l’idée de prendre les commandes d’un banc lui plaît bien.

« Je sais que je peux le faire », confirmait-il à The Athletic, le mois dernier. « J’ai la discipline, la préparation. Après, évidemment, il faut avoir les bonnes personnes autour de soi. Je sais qui je suis, je sais à qui je peux faire confiance dans ce business. J’ai eu de grands mentors, de grands soutiens. Je me sens prêt à y aller, c’est clair. »

Après une première saison dans un rôle assez lointain, puisqu’il voulait rester proche de ses enfants, Rajon Rondo a connu une deuxième saison chez les Bucks plus intense, notamment pour aider Ryan Rollins et avec une présence derrière le banc pendant les matches, et non plus dans les tribunes.

« Rien ne remplace le fait d’être présent près des joueurs, derrière le banc, avec le coaching staff », note le double champion NBA. « Il y a beaucoup de connaissances et de grands coaches ici, avec plus de 100 ans d’expérience sur les bancs dans ce vestiaire. Je suis un éponge, je prends des notes, je pose des questions, j’observe. »

Le syndrome du grand joueur en difficulté pour coacher ?

Darvin Ham, qui a connu ce parcours d’ancien joueur devenu assistant, pendant plus de dix ans, avant de sauter le pas et de prendre une équipe, pense-t-il que son collègue a les épaules pour faire de même ?

« Il possède une qualité que tout entraîneur, qu’il soit en devenir, en activité ou à la retraite, devrait avoir : la curiosité », note celui qui était sur le banc de Los Angeles entre 2022 et 2024. « Il est très désireux de comprendre le fonctionnement des choses, ce qui déclenche certaines actions, ce qui provoque certaines réactions des deux côtés du terrain. Il connaît le basket, mais il apprend encore l’art de l’enseigner de manière à ce que les joueurs puissent le comprendre. »

Excellent meneur de jeu et général sur le terrain – triple meilleur passeur de la ligue – pendant ses belles années, Rajon Rondo a sans doute les qualités tactiques, la vision nécessaires pour coacher une équipe, tel un Jason Kidd. Mais les grands joueurs, en basket comme en football, qui voient tout plus vite que les autres, ont parfois du mal avec des groupes moins tranchants qu’eux sur bien des points…

« J’ai raconté à Rondo ce que Magic Johnson m’avait dit. Il a coaché les Lakers une saison et on mangeait ensemble, quand il m’a dit qu’il ne pouvait pas coacher, qu’il voyait sans cesse des choses que ses joueurs ne voyaient pas. Et il ne comprenait pas pourquoi ils ne le voyaient pas », se souvient Doc Rivers. « J’ai dit à Magic qu’il était le seul à voir ces choses-là, qu’il était en avance et qu’il allait donc devenir dingue. Il a baissé les bras. Je pense que Rondo est mieux équipé là-dessus et les moments à Milwaukee l’ont aidé. »

Soutenu par Doc Rivers

Comme le précise Darvin Ham, « les éléments les plus essentiels dans le coaching sont la patience et la persévérance, avec le bon moment pour parler » car en NBA, « on n’est pas à l’université, ni avec des amateurs. On ne peut pas crier tous les jours à l’entraînement ». Ainsi, conclut l’assistant des Bucks, « il faut prendre son temps et expliquer clairement chaque détail de ce que l’on attend de son équipe en attaque comme en défense ».

Rajon Rondo est en conscient. « C’est ça le métier d’entraîneur pour moi. La définition même du coaching, c’est d’être capable de s’exprimer clairement et d’expliquer les choses, et amener les joueurs à faire ce qu’on a enseigné. C’est le défi du quotidien pour un entraîneur et ce défi ne me dérange pas. Si les joueurs ne comprennent pas, je dois m’ajuster. Mais sinon, c’est agréable à faire et j’adore enseigner le basket. »

Qu’en pense alors Doc Rivers, qui va visiblement prendre sa retraite cet été : son ancien joueur à Boston peut-il réellement devenir un entraîneur en NBA, quatre ans après sa retraite ? « Je pense qu’il est prêt. Si j’étais propriétaire d’une équipe, je penserais à lui, c’est sûr », répond le champion 2008, avec les Celtics et Rajon Rondo.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.