Dennis Schröder était en mode FIBA

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais les Cavaliers retiendront peut-être dans quelques jours que Dennis Schröder leur a évité une très mauvaise soirée, ce mercredi.

Malmené par les Raptors jusqu’à l’entrée du quatrième quart-temps, Cleveland a fait la différence au meilleur des moments, guidé par un Schröder des grands soirs. Le meneur de jeu a porté les Cavaliers dans un style qui n’est pas sans rappeler ce qu’il propose, été après été, avec la sélection allemande. Son coup de chaud permet aux siens de reprendre la tête dans cette série, et d’éviter à Toronto de rentrer à la maison avec une balle de qualification.

L’équipe canadienne menait encore 100-103 pour débuter le dernier acte et semblait bien contenir le jeu de son adversaire. Mais Dennis Schröder est entré en scène et a tout changé. Sa présence sur le parquet a offert aux Cavaliers un créateur de plus pour délester James Harden et Donovan Mitchell des responsabilités balle en main. Et Dennis Schröder ne s’est pas fait prier. Après avoir débuté sa soirée par quatre tentatives à 3-points, l’ancien des Kings est redevenu lui-même, agressif à souhait vers le cercle pour mieux faire parler sa vitesse.

« C’est pour cela que vous faites des échanges, pour avoir des gars comme ça à ces moments-là », a réagi Donovan Mitchell. L’arrière a même demandé un temps à son coach Kenny Atkinson de ne pas le remettre en jeu dans le quatrième quart-temps, pour laisser la lumière à son coéquipier. « Dennis avait la main chaude et vous devez en profiter. Et ce n’était pas seulement son scoring. Il a attaqué le cercle, est allé provoquer dans la raquette. À partir de là, les Raptors ont dû défendre différemment. Et d’autres joueurs ont pu avoir certaines positions de tirs. »

11 points dans le dernier quart-temps

Peu auraient misé sur une équipe de Cleveland capable de prendre le contrôle d’un Game 5 sans s’appuyer sur Donovan Mitchell ou James Harden. Mercredi, le tandem a inscrit un tout petit point dans le quatrième quart-temps. Contre 11 pour Dennis Schröder, à 5/8 au tir, soit autant que tous les titulaires réunis sur la période !

« Ce gars a joué dans beaucoup de matchs importants », a évoqué Kenny Atkinson. « J’y ai repensé quand nous discutions de le faire venir. C’est une des choses qui revenait : ce gars a joué de gros matchs en NBA et sur la scène internationale. Ce genre de rencontres lui correspond. Cela a commencé par son attaque du panier, et cela a libéré son tir. Sa défense sur R.J. Barrett (25 points, mais seulement 3 unités à 1/7 dans le quatrième quart-temps…) Il l’a harcelé et lui est rentré dans la tête. Il était Dennis la Menace, comme il aime se nommer, ce soir. »

« J’aime les gros matchs », a confirmé le facteur X du soir. « Je crois que chaque joueur travaille pour ces moments. Vous devez les saisir. J’ai vécu de nombreuses rencontres comme celle-là dans ma carrière. L’expérience compte évidemment, mais au final, votre sens de l’urgence et votre énergie doivent répondre présent. Si vous n’avez pas ça, l’expérience ne compte pas. Vous devez amener cela à chaque fois, à chaque possession, et ne pas prendre ça à la légère. C’est ce que l’on a fait en seconde période. »

Le geste et la parole

Alors qu’il n’avait presque pas joué en deuxième période lors des deux matchs à Toronto, Dennis Schröder a donc tapé du poing sur la table à la pause, alors que les Raptors étaient en tête de sept points, avec déjà 74 points inscrits. Avant de faire la différence ballon en main, c’est en « vieux briscard » de 32 ans qu’il a relancé les Cavs.

« Il a parlé longuement, probablement pendant deux ou trois minutes à la pause, sur ce qu’il avait vu et ce que nous pouvions mieux faire en tant que groupe », en a souri Donovan Mitchell après la rencontre. « Après le match, nous nous sommes dit qu’en fait, il devait se parler à lui-même. Il s’est lancé dans son match en fait. »

« Je voulais simplement voir du basket comme les Cavs le jouent », a-t-il expliqué. « Comme on l’a fait quand je suis arrivé ici, et comme nous l’avons bien fait au fil de la saison. Nous nous sommes un peu éloignés de cela, je pense. Nous avons besoin de nos intérieurs. Jarrett Allen et Evan Mobley sont cruciaux pour notre équipe. Nous avons deux superstars avec Donovan et James, mais ces deux ‘big men’, ils sont parmi les meilleurs de la ligue. Donc nous devons les utiliser, c’est une clé de notre succès. »

Dennis Schröder avait vu juste. Limitée à dix points à la pause, la paire intérieure est montée en régime en deuxième période, avec 22 points au total, dont 16 pour le seul Evan Mobley, bien plus responsabilisé. Avant que l’Allemand ne s’occupe lui-même de terminer le travail et de placer les siens en ballotage favorable avant le Game 6, vendredi.

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 CLE 30 21:22 40.1 29.0 86.1 0.4 1.9 2.3 4.3 1.4 0.8 1.5 0.2 8.2 2025-26 SAC 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 1.7 0.8 2.0 0.2 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.