En cas de qualification, les Lakers pourraient démarrer sans Luka Doncic face au Thunder

Comme dirait Kobe Bryant, « job’s not finished », mais les Lakers doivent évidemment penser à leur qualification en demi-finale de conférence, tandis qu’il ne leur manque plus qu’une victoire face aux Rockets pour y accéder.

Pour autant, en cas d’avancée au tour suivant, on se demande forcément si Luka Doncic pourra retrouver ses coéquipiers et les aider à réussir l’exploit contre le Thunder, champion en titre. Selon ESPN, cela n’en prendrait pas le chemin, puisque le Slovène devrait déjà rater le début de cette éventuelle série face à la meilleure équipe du moment.

On pourrait ainsi s’attendre à ce que Luka Doncic reste à l’infirmerie au moins pour les deux premiers matchs à Oklahoma City, ce qui lui offrirait une dizaine de jours de repos supplémentaire, non négligeable.

Pour rappel, victime d’une élongation à l’ischio-jambier au début du mois (dans l’Oklahoma…), le meilleur marqueur de la ligue était initialement annoncé « out » entre deux et six semaines. Il en est actuellement à quatre, sauf que sa guérison n’est pas aussi rapide que celle de son coéquipier Austin Reaves.

Bien sûr, Los Angeles va d’abord devoir boucler son premier tour contre Houston avant de se pencher sur une série face à OKC, mais le retour de Luka Doncic, bourreau du Thunder en 2024, ne serait pas de trop pour aborder la suite de ces playoffs.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.