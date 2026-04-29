Jordi Fernandez touché par la confiance de la franchise de Brooklyn

Même s’il n’était pas en danger malgré ses faibles résultats depuis deux ans (46 victoires pour 118 défaites) sur le banc des Nets, Jordi Fernandez a accueilli avec plaisir l’annonce de sa prolongation de contrat, et celle de son staff, sur plusieurs années, il y a maintenant dix jours.

« J’ai adoré. Je signerais tout de suite pour faire ça jusqu’à la fin de ma carrière. Confiance, soutien et foi : mon expérience ici a été formidable. Je ne pourrais pas rêver mieux de la part des propriétaires, des dirigeants et du groupe avec lequel on travaille », a réagi le technicien. « Être récompensé par cette prolongation compte énormément pour moi, ma famille et mon staff. »

Néanmoins, comme le précise l’ancien sélectionneur du Canada, ce n’est pas l’aboutissement d’un chemin mais davantage le début d’un nouveau.

« Désormais, c’est le moment de travailler dur, de franchir des étapes. On sait tous ce qu’on doit faire pour progresser. C’est très différent quand le soutien est dit, dans les mots, et quand il est fait, dans l’action. On est tous impatient de revenir la salle, de vivre la lottery et la Draft, ainsi que la free agency », dit-il. « C’est excitant. Ce n’est pas le moment de se reposer, c’est justement le moment d’être encore plus enthousiaste, de travailler encore plus dur, de redonner la confiance offerte par Joe Tsai (le propriétaire) et Sean Marks. »

Sauf qu’on ne sait pas encore si le GM de Brooklyn, Sean Marks, a vraiment enfin de passer la seconde ou si la reconstruction est toujours en cours. Il n’a pas été définitif récemment sur ce sujet même si avec les chances des Nets à la Draft (40% d’avoir un choix dans le Top 3) et 30 millions de dollars à dépenser cet été, la franchise peut réellement faire un grand pas en avant durant l’intersaison, pour sortir des dernières places.

Jordi Fernandez, lui, espère beaucoup de cet été 2026. « La continuité, c’est important, mais la progression également. On croît au potentiel de nos joueurs, dans leur capacité à franchir des caps », prévient le coach des Nets. « On va continuer de se dépasser. C’est l’essence même de cette ligue. C’est une question de compétitivité. On obtient une prolongation de contrat aujourd’hui mais on sa va se battre pour prouver ce qu’on vaut, pour faire mieux et donner le meilleur. C’est donc très excitant. »