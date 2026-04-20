Les Nets prolongent Jordi Fernandez et tout son staff

Brooklyn verrouille son banc. Selon ESPN, les Nets ont prolongé Jordi Fernandez ainsi que l’intégralité de son staff sur plusieurs années, signe d’un engagement fort de la franchise envers le technicien espagnol.

Cette décision a été prise cette semaine par le propriétaire Joe Tsai et le GM Sean Marks, qui souhaitent installer Jordi Fernandez dans la durée malgré un bilan comptable encore très négatif. En deux saisons à la tête de l’équipe, le coach affiche ainsi 46 victoires pour 118 défaites, dans un contexte de reconstruction complète.

Au-delà des résultats, les dirigeants new-yorkais apprécient surtout le travail de fond mené par Jordi Fernandez. Depuis son arrivée, Brooklyn s’est ainsi montré combatif malgré le manque d’ambitions immédiates, tout en mettant l’accent sur le développement des jeunes joueurs. Des vétérans comme Michael Porter Jr, Nic Claxton ou Day’Ron Sharpe ont également bénéficié de ce cadre de travail, même s’il y a forcément de la frustration.

Jordi Fernandez avait été nommé à l’été 2024 après avoir passé deux saisons comme premier assistant de Mike Brown à Sacramento. Avant cela, il avait travaillé de 2016 à 2022 sur le banc de Denver auprès de Mike Malone, après un premier passage de sept ans dans l’organisation des Cavaliers.

Avec cette prolongation générale, les Nets envoient en tout cas un message très clair : la reconstruction prendra certes du temps à Brooklyn, mais elle se fera avec Jordi Fernandez et tout son staff à sa tête.