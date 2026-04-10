Nic Claxton bien content d’en finir avec cette saison

Cela fait trois matches que Nic Claxton est sur le banc, touché à l’auriculaire de la main droite, et sans doute que sa saison est terminée. Cela n’est pas pour lui déplaire car l’intérieur des Nets espère que le week-end va vite passer, pour tirer un trait sur cet exercice pénible.

Brooklyn n’a gagné que 20 matches et n’avait qu’un seul objectif : perdre pour s’offrir le meilleur choix de Draft possible. Et bien que les joueurs parlent souvent d’un processus à vivre, d’une progression du groupe, notamment chez les débutants, enchaîner les revers jour après jour ne laisse pas de marbre.

« Cela n’a pas toujours été facile, franchement, avec les changements dans le groupe et en jouant avec beaucoup de jeunes, à ce stade de ma carrière. Cette saison a été compliquée, c’est évident. Il reste quelques matches et on jette ça à la poubelle. On revient au tableau noir cet été et on repart de là », annonce Nic Claxton.

Il faut rappeler que le joueur a connu les années avec Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden et a disputé les playoffs entre 2021 et 2023. Se retrouver en plein « tanking » à bientôt 27 ans, c’est frustrant.

Encore deux rencontres à perdre

Surtout que si la saison passée, le début de saison fut intéressant, avec les idées défensives de Jordi Fernandez et une certaine dose d’intensité et d’énergie, depuis Noël 2024 globalement, les Nets perdent énormément de rencontres. Cela fait donc 18 mois que la franchise n’avance pas. C’est long…

« Il ne faut pas que cela affecte sa préparation et son état d’esprit », poursuit-il. « J’ai eu du mal avec ça cette saison. Il faut aborder les matches en se disant qu’on va gagner. Au niveau des résultats, je comprends ce que veut dire Jordi Fernandez : tout ne se résume pas au tableau d’affichage. Cela peut prendre la forme de nos rookies qui se lancent, prennent leur envol et gagnent en confiance. Ça peut aussi être sous la forme d’une maturité, d’une paix intérieure que l’on trouve, quoi qu’il se passe sur le parquet. Et puis, l’année prochaine, j’espère qu’on gagnera plus de matches. »

En attendant, il reste deux matches à jouer (à perdre en l’occurrence) pour les Nets, afin de s’assurer l’un des trois pires bilans de la saison régulière et de pouvoir choisir, dans le pire des cas, dans le Top 7 de la Draft.

Nic Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BKN 15 12:28 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BKN 32 18:34 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BKN 47 20:43 67.4 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BKN 76 29:53 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BKN 71 29:48 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.6 1.3 2.1 11.8 2024-25 BKN 70 26:53 56.3 23.8 51.3 2.2 5.1 7.4 2.2 2.1 0.9 1.2 1.4 10.3 2025-26 BKN 69 27:50 57.1 15.8 61.6 2.4 4.5 6.9 3.7 2.3 0.7 1.4 1.1 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.