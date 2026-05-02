« EXTRAordinary! » : le livre pour enfants qui retrace l’ascension de Caitlin Clark

C’est un privilège que l’on réserve seulement aux pointures du monde du basket. C’est surtout un accomplissement de plus pour Caitlin Clark, qui en dit long sur son impact grandissant aux États-Unis et à travers le monde. Après LeBron James ou encore Stephen Curry avant elle, c’est en effet au tour de la meneuse du Indiana Fever d’annoncer la sortie d’un livre illustré pour enfants inspiré de sa propre vie.

C’est la maison d’édition « Random House Books for Young Readers » qui a annoncé la nouvelle. Le livre s’intitulera « EXTRAordinary! A Little EXTRA to Reach BIG Dreams » (« Extraordinaire ! Un petit extra pour atteindre de grands rêves ») et sortira le 3 novembre. L’histoire est racontée en rimes alors que le titre de l’ouvrage est inspiré d’un message qui figurait sur le miroir de Caitlin Clark lorsqu’elle était enfant : « La différence entre l’ordinaire et l’extraordinaire, c’est ce petit EXTRA ».

« Le basket m’a offert tant d’opportunités incroyables, mais ce qui a toujours compté le plus pour moi, ce sont les personnes qui m’ont soutenue tout au long de mon parcours », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « J’espère que ce livre rappellera aux enfants qu’ils ne sont jamais seuls dans la poursuite de leurs rêves, et que c’est en donnant un petit plus aux gens et aux moments qu’ils deviennent EXTRAordinaires. »

En espérant que l’ouvrage soit traduit en français d’ici sa sortie, afin d’inspirer également le public francophone.