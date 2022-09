Père de trois enfants, Stephen Curry a lui aussi multiplié les actions à destination des plus jeunes, pour développer la pratique du basket ou favoriser leur éducation. Aujourd’hui, c’est à travers une bande dessinée intitulée « I have a superpower », illustrée par Geneva Bowers, qu’il compte inspirer la jeunesse.

L’auteur n’a pas eu à chercher loin pour trouver une histoire inspirante à raconter au regard de son parcours, loin d’être tout tracé, qui a fait de lui l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket. Cette fois, c’est l’histoire d’un petit « Hughes » qu’il nous invite à suivre.

« On peut toujours en revenir à l’époque où j’ai commencé à jouer au basket à l’âge de 5 ans. J’ai ensuite commencé à pratiquer un basket plus organisé à 9 ans. Je n’étais pas assez grand, j’étais maigre et on ne m’a jamais dit que j’étais le meilleur dans quoi que ce soit. J’ai dû passer par ces expériences d’essais et d’échecs. Je pense que c’est quelque chose dont la plupart des gens pourront, je l’espère, tirer des leçons, afin de s’identifier et de s’en inspirer », a-t-il déclaré.

Chaque enfant a une passion, quelque chose qu’il aime faire et l’épanouit, et c’est à chacun de trouver son « superpouvoir » à travers ses expériences. Voici le message de la première bande-dessinée de Stephen Curry.

« Nous sommes tous uniques et nous avons tous quelque chose à offrir au monde. Et si vous avez une éthique de travail, si vous avez une croyance et si vous sentez que ce que vous avez besoin est déjà en vous, alors de bonnes choses vous arriveront ».

La BD est déjà en vente sur Amazon (en anglais).