Avec son anglais hésitant, Alperen Sengun a pris la parole

Décevant pendant les deux matches à Los Angeles, Alperen Sengun avait retrouvé une certaine dimension (33 points, 16 rebonds et 6 passes) dans le beau Game 3 à Houston, finalement remporté en prolongation par les Lakers. Aussi, Houston était plus que dos au mur, en étant mené 3-0, et dimanche, la franchise texane jouait sa peau.

Ce même matin, le Turc, qui avait encore besoin d’un interprète pour communiquer avec ses coéquipiers et les journalistes en arrivant en NBA en 2021, a décidé de prendre la parole pour motiver ses troupes.

« Il nous a fait savoir qu’il ne voulait pas rentrer chez lui », raconte Amen Thompson. « Après ma prise de parole, Amen est venu me voir pour me dire que ça l’avait vraiment motivé. Moi, je lui ai demandé si mon anglais avait été bon », ajoute Alperen Sengun. « Il m’a dit que j’avais fait une erreur à un moment mais qu’on s’en fichait. Il avait tout de même compris. »

« Je suis prêt à tout et je sais qu’ils le sont aussi. Je ferai tout pour eux et ils feront tout pour moi. Je ferai tout : parler, me battre »

Les Rockets aussi puisqu’ils ont, à l’orgueil, remporté cette quatrième manche, pour faire revenir la série à Los Angeles, ce mercredi soir. Et faire cet effort de langue n’est pas anodin pour l’intérieur de Houston. « C’est dur. C’est compliqué de parler une autre langue mais je m’efforce de le faire au quotidien. Je m’en fous car, au fond, ils me comprennent et j’en suis satisfait », relate-t-il, après avoir compilé 19 points et 6 rebonds dans cette victoire.

Tari Eason précise que « Alpi a été très clair sur le fait de se battre, qu’on était dans une situation difficile mais qu’on savait que si on faisait les bonnes choses, qu’on bossait et qu’on restait concentré, tout était possible ». « Il voulait faire passer ce message et j’avais le même état d’esprit », indique aussi celui qui s’est réveillé avec 20 points dans ce Game 4.

Kevin Durant encore absent pour ce match de la dernière chance, les Rockets avaient besoin d’une parole forte pour se reprendre et c’est Alperen Sengun, double All-Star, qui a assumé ce rôle.

« J’ai vu les choses comme ça : c’est mon équipe donc je dois m’occuper de tout le monde. Je suis prêt à tout et je sais qu’ils le sont aussi. Je ferai tout pour eux et ils feront tout pour moi. Je ferai tout : parler, me battre. Je suis simplement heureux d’avoir été entendu », conclut l’intérieur turc.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.3 1.2 3.2 1.1 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.