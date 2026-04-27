Au bord de l’élimination, les Rockets ont fait parler leur fierté

Pas de fête du « sweep » à Houston. Les Rockets ont évité ce triste scénario en remportant le Game 4 dans leur antre face aux Lakers, avant d’essayer de continuer à survivre à Los Angeles mercredi pour le match 5.

« Je suis fier des gars. Dos au mur, on se devait d’être performants, mais on sait qu’on en est capables à tout moment. Et j’ai l’impression qu’aujourd’hui, nous réussissions nos tirs. C’est la première fois que nous réussissions vraiment nos tirs et que nous profitions des pertes de balle adverses », remarque Amen Thompson, l’un des hommes forts de la soirée (23 points et 7 passes).

Son « impression » se vérifie dans les chiffres. Avant ce match, Houston était l’équipe la plus maladroite des playoffs avec 39.6% de réussite. Sur ce Game 4, ce pourcentage a grimpé à 48%, avec tous les titulaires à 16 points ou plus, dont le seul Jabari Smith Jr. à moins de 50% de réussite (4/15).

Les Californiens ont fait un peu mieux en adresse générale (50%), mais ont sombré à 3-points (5/22). Surtout, les Texans ont piqué 17 ballons (égalant un record de franchise en playoffs), généré 24 « turnovers » aux Lakers et marqué 11 points de plus après ballon perdu (30-19). Le tout en restant privés de Kevin Durant.

« Les soirs où l’adresse n’est pas au rendez-vous, on peut toujours compter là-dessus, mais quand on tire comme on l’a fait ce soir à 48% de réussite tout en défendant de la sorte, on est en bonne posture. Que Kevin soit là ou non, on les a suffisamment bien défendus, mais on sentait qu’on pouvait franchir un nouveau palier », remarque Ime Udoka.

Le « Big Three » des Lakers sur cette série contenu

Ce dernier, sur le volet défensif, ajoute : « En général, je ne pense pas que notre défense ait été terrible durant cette série, mais nous savions que nous pouvions faire mieux. Quand on voit les statistiques de (LeBron) James, (Luke) Kennard et (Marcus) Smart, il est évident que le fait de maintenir ces gars-là sous la barre des 20 points témoigne d’un meilleur travail. »

Les trois adversaires cités ont beaucoup souffert en adresse dans ce match, cumulant seulement 26 points à eux trois (8/25 aux tirs), contre près de… 70 points de moyenne sur les trois matchs précédents.

Le coach texan a apprécié l’agressivité dont a fait preuve sa formation à l’entame de la rencontre, comme pour faire oublier au plus vite la fin de match désastreuse de la manche précédente. Ce qui s’est traduit par le fait de limiter les visiteurs à 21 points après douze minutes. « L’effort a donc été bien meilleur de ce côté-là. L’intensité défensive a été constante ; j’ai adoré la pression exercée sur le porteur de balle. […] C’est ce qui a fait la différence dès l’entame du match. »

« De manière générale, les gars ont de la fierté. On ne veut évidemment pas se faire balayer. On avait conscience de la qualité de notre jeu lors du match précédent ; c’était notre vision d’ensemble, et notre perspective était la suivante : on a joué trois très bons quarts-temps, ne laissons pas ces 30 dernières secondes gâcher ce qu’on a accompli. Je pense que ça s’est bien traduit ce soir », termine Udoka.