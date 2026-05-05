Shai Gilgeous-Alexander au presque parfait en quatrième quart-temps

La question lui fait hausser les sourcils, tant la statistique paraît impressionnante. Shai Gilgeous-Alexander n’a raté qu’un tir dans le quatrième quart-temps depuis… le 21 mars. Le tir en question remonte au Game 2 de la série face aux Suns : le joueur le plus « clutch » de l’année avait alors inscrit 8 points à 2/3 aux tirs dans ce final.

Dans les semaines précédentes, il avait signé un dernier quart-temps parfait face aux Knicks (10 points à 3/3), puis face aux Pistons (13 points à 4/4). Et c’est sans compter toutes les fois où « SGA » n’a pas eu besoin de fouler le parquet dans le dernier quart-temps, en raison de l’avance prise par son équipe.

Cette donnée est devenue un véritable révélateur du succès du Thunder, ainsi qu’un luxe pour Mark Daigneault, qui peut régulièrement reposer ses cadres. Pourtant deuxième meilleur marqueur de NBA, le Canadien n’affichait que le 28e temps de jeu de la ligue (33.2 minutes), derrière Toumani Camara par exemple.

En zoomant sur le dernier quart-temps, on remarque que le MVP en titre y tournait à 7.7 points de moyenne à 57% de réussite. Seul Giannis Antetokounmpo était plus prolifique, avec 8.8 points de moyenne dans le dernier acte. Fait notable pour le Canadien : il a disputé 68 rencontres cette saison, mais « seulement » 42 quatrièmes quart-temps.

Toujours obtenir le meilleur tir

Les clés de sa réussite dans le final ? « Le fait de connaître l’importance de la fin du match. J’essaie de… m’assurer d’obtenir le meilleur tir possible pour mon équipe. Que ce soit un tir pour moi ou pour mes coéquipiers. Je ne crois pas avoir beaucoup shooté dans le final ce soir », remarquait-il après le dernier match face à Phoenix.

« SGA » n’a joué que 6 des 12 dernières minutes, pour tenter et convertir un seul tir (5 points, 3/4 aux lancers), mais il a aussi distribué trois ballons décisifs pour sceller la victoire : un décalage pour Cason Wallace à 3-points, puis de bonnes transmissions pour des dunks d’Isaiah Hartenstein et de Chet Holmgren.

« C’est super de jouer avec quelqu’un qui veut rendre tout le monde autour de lui meilleur. On sait à quel point il est talentueux. S’il le voulait, il pourrait remonter le terrain et prendre 50 tirs d’affilée », exagère le dernier cité.

Mais ce n’est pas vraiment la philosophie de son coéquipier. « Il s’agit toujours d’obtenir le meilleur tir. À mesure que le match avance, vous vous donnez ainsi les meilleures chances de gagner et de continuer à faire tourner le tableau d’affichage », conclut le leader du Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.