Ja Morant et Jaren Jackson Jr à fond derrière Desmond Bane !

Desmond Bane ne pouvait rêver plus belle soirée ! C’est lui qui inscrit le «game winner», avec la planche, face aux Pistons pour permettre au Magic de mener 3-1 face aux Pistons, le tout sous les yeux de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Assis au premier rang du KIA Center, les deux anciens coéquipiers n’ont cessé d’encourager Bane, jusqu’à cette explosion de joie sur ce 3-points assassin.

« C’est unique ! », a lancé Bane aux journalistes en évoquant la présence de ses anciens coéquipiers des Grizzlies. « Ce sont des gars avec qui j’ai passé cinq ans, avec qui j’ai commencé ma carrière, avec qui j’ai créé énormément de souvenirs. Je leur suis vraiment reconnaissant d’être venus me soutenir. C’est une amitié qui durera toujours. Ce sont des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Je suis reconnaissant qu’ils aient fait le déplacement pour me soutenir. »

Cela peut sembler assez fou, mais il y a un an, Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. portaient le même maillot et ils défiaient le Thunder en playoffs. Un an plus tard, seul Bane est en playoffs, et il joue désormais à Orlando, tandis que JJJ a été transféré au Jazz.

Quant à Morant, il est toujours à Memphis, et il a encore «sorti une arme»…

Ja and JJJ loving Playoff Bane 😭🔥 pic.twitter.com/ze264xdHZp — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 28, 2026

Montage : YouTube