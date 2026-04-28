Matchs
NBA
Matchs
NBA

Ja Morant et Jaren Jackson Jr à fond derrière Desmond Bane !

Publié le 28/04/2026 à 7:48 Twitter Facebook

NBA – Aux premières loges pour suivre le Game 4 entre le Magic et les Pistons, Ja Morant et Jaren Jackson Jr. ont soutenu leur ancien partenaire aux Grizzlies, Desmond Bane.

morant bane

Desmond Bane ne pouvait rêver plus belle soirée ! C’est lui qui inscrit le «game winner», avec la planche, face aux Pistons pour permettre au Magic de mener 3-1 face aux Pistons, le tout sous les yeux de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Assis au premier rang du KIA Center, les deux anciens coéquipiers n’ont cessé d’encourager Bane, jusqu’à cette explosion de joie sur ce 3-points assassin.

 « C’est unique ! », a lancé Bane aux journalistes en évoquant la présence de ses anciens coéquipiers des Grizzlies. « Ce sont des gars avec qui j’ai passé cinq ans, avec qui j’ai commencé ma carrière, avec qui j’ai créé énormément de souvenirs. Je leur suis vraiment reconnaissant d’être venus me soutenir. C’est une amitié qui durera toujours. Ce sont des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Je suis reconnaissant qu’ils aient fait le déplacement pour me soutenir. »

Cela peut sembler assez fou, mais il y a un an, Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. portaient le même maillot et ils défiaient le Thunder en playoffs. Un an plus tard, seul Bane est en playoffs, et il joue désormais à Orlando, tandis que JJJ a été transféré au Jazz.

Quant à Morant, il est toujours à Memphis, et il a encore «sorti une arme»…

Montage : YouTube

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes