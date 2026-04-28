Pat Riley n’échangera Bam Adebayo que contre Victor Wembanyama…

Pat Riley a tenu lundi sa traditionnelle conférence de presse de fin de saison. A 81 ans, le dirigeant en place depuis 31 ans a toujours la forme, drivé par la même passion pour son équipe et il assure ne pas encore penser à la retraite. Son entretien de plus d’une heure avec la presse a ainsi été l’occasion de revenir sur un exercice 2025-2026 compliqué et raté pour le Heat, parti sur un nouveau cycle, avec une nouvelle façon de jouer autour du trio Herro-Powell-Adebayo. Entre les blessures et une défense absente, le trio n’est pas parvenu à éviter à Miami une 10e place et une élimination dès le premier match du play-in, perdu à Charlotte.

La saison a toutefois permis au président du Heat de se conforter dans l’idée que Bam Adebayo, sous contrat jusqu’en 2028 devait être la pierre angulaire pour la suite. Reste maintenant à son front office de faire les ajustements nécessaires pour avancer dans le bon sens et surtout éviter de finir au-delà de la sixième place pour ne plus avoir à mettre toute une saison en jeu sur un ou deux matchs.

«Je veux construire autour de Bam. Je pense que le propriétaire Micky Arison, le directeur général Nick Arison et le GM Andy Elisburg veulent la même chose. Je vais donc vous répondre sans détour : non, je ne le ferai pas, sauf si on me donnait huit tours de draft et Victor Wembanyama », a-t-il donc répondu lorsqu’on lui a demandé si son pivot pourrait servir de monnaie d’échange cet été. «J’ai eu un super entretien de fin de saison avec Bam, et je ressens sa frustration, comme j’ai ressenti celle de Dwyane Wade et Shaquille O’Neal, d’Alonzo Mourning et tous les joueurs qu’on a fait venir ici au fil des années quand on n’a pas réussi ce qu’on voulait. Donc je ne blâme pas Bam pour être frustré par la situation. J’ai bien discuté avec Bam et il sait ce que tous les gens qui prennent les décisions sportives vont faire pour essayer de l’aider, en essayant de prendre quelque pour l’aider. Quelqu’un qui est différent».

Tyler Herro sur la sellette ?

Après avoir échoué de peu à faire venir Giannis Antetokounmpo, Miami devrait donc se montrer agressif sur le marché estival. Tyler Herro ou Norman Powell pourraient quant à eux en faire les frais en tant que variables d’ajustement. D’autres éléments ont pris de la valeur, comme Jaime Jaquez Jr, Pelle Larsson, Kel’el Ware et d’autres… A voir jusqu’où le Heat sera prêt à aller pour franchir un cap.

Alors qu’il va entrer dans sa dernière année de contrat, Tyler Herro semble par ailleurs dans son collimateur avec seulement 33 matchs joués cette saison. «C’est la première chose que je vais regarder, le nombre de matchs joués», a-t-il ainsi lancé, dans un style rappelant sa sortie qui avait conclu au départ de Jimmy Butler. Pour le reste, il faudra être attentif à la moindre opportunité qui se présentera.

« On n’est tout simplement pas assez bons. On n’est pas satisfaits de cette situation », a-t-il ajouté. « Et je pense que c’est la première fois en trois ans qu’on a l’occasion de faire quelque chose avec notre effectif, grâce à notre souplesse et aux joueurs. On sait ce qu’on a en termes de contrats engagés à la fin de cette année, en «trade exceptions», et je ne crois pas qu’on ait eu ça auparavant. J’espère donc que les choses vont changer. On va se montrer très agressifs. … Je sais simplement qu’on doit apporter des changements au niveau de l’effectif. On ressent le besoin d’essayer de faire le meilleur choix possible pour renforcer l’équipe avec Bam, en recrutant un joueur d’un autre type. On va tout faire pour saisir activement les opportunités lors de la «free agency» et de la draft. Ensuite, on aura tout l’été pour travailler sur d’autres aspects de notre effectif. Je ne ressens donc pas de pression à ce sujet. Mais je vais me mettre la pression pour aller de l’avant et essayer d’accomplir quelque chose».