La force du contrôle a payé pour les Celtics

Une quarantaine de secondes. Soit le temps où les Sixers ont fait la course en tête hier dans le Game 4 face aux Celtics. Ces derniers, malgré le retour de Joel Embiid en face, ont dominé les débats de bout en bout, terminant le premier quart-temps avec déjà 16 points d’avance (18-34).

« Tout se résume au contrôle du match, à la compréhension et à la conscience de ce qui s’y passe. Je trouve qu’on a bien géré la rencontre. Même quand nous ne réussissions pas nos tirs, nous prenions des rebonds offensifs et nous ne perdions pas le ballon. Et on a été capables de prendre les rebonds nécessaires », résume Joe Mazzulla.

Une séquence est particulièrement parlante en la matière. À l’entame du second quart-temps, Jaylen Brown s’est enfoncé dans la raquette des Sixers pour ressortir le ballon vers Baylor Scheierman dans le corner, parfaitement ouvert, tout comme Nikola Vucevic d’ailleurs à quelques mètres de lui derrière l’arc.

L’ailier a manqué le tir, mais alors que la défense des Sixers était déjà bien dépassée, attentiste dans la raquette, Sam Hauser a quand même surgi pour arracher le rebond offensif. La défense de Philadelphie toujours en retard, Jaylen Brown a ainsi hérité d’une nouvelle tentative à 3-points dans le corner opposé, cette fois convertie.

Une domination affirmée au rebond

Les Celtics ont capté 14 rebonds offensifs en tout, et largement remporté la bataille du rebond en général (51-30). Après ce match, les Celtics occupent la 2e place du classement des meilleures équipes au rebond (47.3 par match), avec dix prises de plus que les Sixers, derniers en la matière (37.3). Boston est également 2e en matière de points inscrits en « seconde chance ».

« C’est l’une de nos forces, et je félicite les gars d’y avoir adhéré ; cela a été un atout pour nous de gagner des possessions supplémentaires, mais c’est valable des deux côtés du terrain. Ils font un excellent travail au rebond, on doit donc relever le défi ; on l’a fait sur un match et nous devrons le faire à nouveau dans deux jours. Le rebond est une clé majeure en raison de notre capacité à nous projeter vers l’avant et à obtenir ces possessions supplémentaires », apprécie Mazzulla.

Leurs adversaires ont, en plus, eu énormément de mal à défendre la ligne à 3-points : 24/53 pour les joueurs de Boston ! De quoi passer une soirée vraiment tranquille, sans connaître de frayeur jusqu’à l’issue de la partie.

« Il faut gérer le match en restant discipliné, et je trouve que nos gars l’ont fait ce soir. On ne peut rien contrôler d’autre que les éléments qui ont un impact sur la victoire. C’est l’essentiel : on ne peut pas s’attendre à ce que les choses se passent d’une manière précise. Au final, on doit jouer le basket des Celtics et rester fidèles au processus qui mène à la victoire », termine le coach.