Retour perdant pour Joel Embiid

Sèchement battus par les Celtics, les Sixers ont pourtant pu s’offrir quelques minutes d’espoir en début de match avec le retour de Joel Embiid. Opéré de l’appendicite au début du mois d’avril, l’intérieur camerounais a confié qu’il pensait souffrir d’une intoxication alimentaire avant de se faire hospitaliser.

«Mon estomac a commencé à me faire souffrir et je n’avais jamais eu de douleur à l’estomac auparavant», raconte Joel Embiid. «À l’entraînement le lendemain, je me sentais mal et cela s’est aggravé en rentrant à l’hôtel. Je n’arrivais pas à dormir. Je suis resté réveillé jusqu’à 4h et je me suis dit que j’avais besoin d’aide. Je n’aime pas les hôpitaux, les scanners et les IRM. Je ne savais pas à quel point une douleur d’estomac pouvait faire mal, mais je savais que je couvais quelque chose.»

Opéré, le pivot a passé trois semaines loin des parquets. Il reconnaît avoir eu des complications après l’opération, sans rentrer dans les détails. En son absence, les Sixers n’avaient remporté qu’un seul des trois premiers matchs de la série face aux Celtics.

Un retour compliqué

Pour démarrer ce Game 4, Joel Embiid se montre en inscrivant les huit premiers points de son équipe. Cependant, de l’autre côté du terrain, il ne peut contenir les attaques de Boston. Les hommes de Joe Mazzulla creusent rapidement l’écart tandis que Joel Embiid n’arrive pas à capitaliser sur son bon début de match. L’ancien MVP multiplie les pertes de balle et les tirs ratés. En clair, le capot fume.

«C’est dur, mais vous essayez de donner le meilleur de vous-même dans ces conditions», explique Joel Embiid. «Nous allons sur le terrain pour jouer et essayer de remporter un match de basket. Nous n’avons pas fait ça ce soir. Nous n’avons pas bien joué.»

Après la mi-temps, Joel Embiid retrouve un peu de réussite, mais l’écart est déjà trop important pour espérer une remontée au score. En 34 minutes, il termine avec 26 points et 10 rebonds, mais un +/- de -25, le pire total de son équipe.

Joel Embiid relativise

«Il a joué 34 minutes, et c’est un bon paquet de minutes», souligne Nick Nurse. «Il a beaucoup mieux joué en attaque en deuxième mi-temps. Nous allons devoir revoir les images du match pour juger la défense, mais elle était décevante. Je ne parle pas de lui, je parle de toute l’équipe. Il a eu de bons tirs, mais beaucoup ont roulé sur le cercle avant de ressortir. Cela n’a pas aidé notre attaque.»

Résultat, les Sixers s’inclinent lourdement (128-96) et ils sont désormais menés 3-1 dans cette série. Si son équipe est dos au mur et qu’elle a été humiliée à domicile, Joel Embiid ne perd pas espoir.

«En playoffs, vous devez trouver un moyen de gagner un match après l’autre», relativise-t-il. «Revenir de 3-1, cela a déjà été fait. Aller à Boston, cela ne va pas être facile. C’est une bonne équipe, mais nous savons où nous avons pêché. Maintenant, c’est à nous de corriger le tir. Sur un match, avec la saison en jeu, vous devez jouer le meilleur basket possible. Nous devons gagner un match et revenir à Philadelphie, c’est notre mentalité.»

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.