Payton Pritchard, l’étincelle permanente des Celtics

Payton Pritchard traverse une saison particulière. Placé dans le cinq de départ en début de saison, il a récupéré son rôle de sixième homme après le transfert d’Anfernee Simons. Lors du Game 4 face aux Sixers, c’est donc en sortie de banc que le meneur a mis le feu à la défense des Sixers. S’il manque sa première tentative derrière l’arc, il se corrige dans la foulée avec deux paniers primés de suite. À la fin de ce premier acte, il réussit un panier lointain en déséquilibre sur une jambe pour atteindre les 13 points à 3/4 derrière l’arc.

Avec cette bonne entame de match, Payton Pritchard confirme qu’il a rectifié le tir après deux premiers matchs compliqués où il n’avait réussi que deux de ses 13 tirs pris à 3-points.

«Je ne sais pas si j’ai vu quelque chose de différent, mais je suis plus agressif», affirme Payton Pritchard. «J’ai dit aux entraîneurs après le match 3 que je sentais avoir fait un pas dans la bonne direction et que je retrouvais du rythme.»

Après la mi-temps, il aide le duo Tatum–Brown à enfoncer les Sixers. Il réussit deux nouveaux paniers lointains coup sur coup pour répondre à Joel Embiid et Paul George. Grâce à lui, les Celtics conservent plus de vingt points d’avance. Philadelphie ne revient pas et Boston peut largement s’imposer pour mener 3-1 dans cette série.

Une première depuis Kevin McHale

«C’est une super sensation. Quand vous arrivez à rentrer dans la zone, vous êtes en rythme lorsque vous dribblez, bougez ou créez votre tir», apprécie Payton Pritchard. «À chaque entraînement, j’essaie d’atteindre cet état pour que cela devienne régulier lorsque je joue.»

Toujours dans le troisième quart-temps, le sixième homme efface Andre Drummond pour s’élever à mi-distance. À peine dix secondes plus tard, il provoque une faute de VJ Edgecombe pour inscrire ses derniers points sur lancers francs.

Payton Pritchard termine la rencontre avec 32 points, établissant un nouveau record personnel sur un match de playoffs. Dans l’histoire des Celtics, seul Kevin McHale a inscrit plus de points en sortie de banc avec 34 unités en 1991.

«Il vit une vraie aventure depuis son arrivée en NBA», rappelle Joe Mazzulla. «Il a été titulaire ou il est sorti en sortie de banc. Peu importe les situations, il est resté professionnel, constant et solide mentalement. Il est à son meilleur niveau lorsqu’il est agressif. Il a joué tous les rôles nécessaires pour que nous puissions gagner.»

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19:13 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14:06 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13:24 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22:15 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28:23 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 79 32:21 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.5 0.7 1.4 0.1 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.