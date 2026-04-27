Tyrese Maxey : “C’est inacceptable de ma part”

Avec le retour de Joel Embiid, le meneur des Sixers s’est oublié en première mi-temps, ne prenant que trois petits tirs pendant que Boston faisait le trou pour foncer vers sa troisième victoire en quatre matchs.

C’était le match le plus important de la série pour les Sixers, déterminés à profiter du retour de Joel Embiid pour revenir à 2-2. Et Tyrese Maxey a craqué au pire moment, perdant son agressivité en attaque en première mi-temps pendant que les Celtics ont dominé les débats pour virer à +16 après un quart-temps.

Philly a saboté ses chances devant son public, et son meneur a logiquement été pointé du doigt, après n’avoir pris que trois tirs en première mi-temps ! Le joueur a assumé ses responsabilités devant la presse après le match, concédant qu’il n’avait pas suffisamment montré de gnaque pour forcer le destin.

«Ça ne peut pas arriver. C’est de ma faute. C’est inacceptable de ma part. J’ai joué en suivant le rythme du match, et c’est arrivé comme ça. Ce n’était pas volontaire. On ne peut pas gagner de matchs comme ça et je prends l’entière responsabilité sur ce coup», a-t-il déclaré. «Ils nous ont fait déjouer, nous ont bousculés en attaque et en défense. Ils ont pu aller sur les spots qu’ils voulaient sans que nous opposions de résistance. C’est inacceptable. Ce n’est pas le genre de basket qu’on joue».

Réunion de crise à la pause

Même son de cloche de la part de Nick Nurse, qui a également mis VJ Edgecombe dans le lot avec ses 6 points à 2/9 au tir en 36 minutes. Difficile d’espérer quelque chose dans ces conditions, surtout face à une équipe de Boston qui a rapidement pris confiance.

«Concernant le peu de tentatives de tirs de Tyrese et VJ, je pense qu’ils doivent tous les deux s’assurer qu’ils prennent leur part du gâteau», a-t-il déploré.

Le retour de Joel Embiid a-t-il bridé Tyrese Maxey sans le vouloir ? Sans doute. Paul George a pour sa part confié avoir eu une discussion avec son meneur pour le bousculer. Chacun a eu son petit mot pour le remettre sur le droit chemin, ce qui a plutôt fonctionné (22 points à 7/14 au final), mais malheureusement bien trop tard.

«Je lui ai dit qu’il devait revenir sur le terrain et être agressif. On a besoin de lui qu’il prenne des tirs. Je suis content qu’il soit revenu en étant bien plus agressif. Il a cherché ses opportunités pour scorer. Voilà autour de quoi la conversation a tourné. On n’allait pas pouvoir gagner ni se donner une chance de le faire s’il ne prend que trois tirs».

Montrer un autre visage

Heureusement pour lui, Tyrese Maxey va avoir l’occasion de se racheter dans le Game 5, même si les conditions seront d’autant plus hostiles au TD Garden.

«Il doit clairement être un centred’attention, davantage apporter et se procurer plus de tirs, c’est clair», a ajouté Nick Nurse, qui a résumé la donne pour les Sixers avant le Game 5 : «L’aspect tactique ne signifiera rien si on ne joue pas avec une plus grande énergie, dureté, défense et au rebond».

Il faudra en effet montrer un tout autre état d’esprit pour espérer pousser la série jusqu’à un Game 6… «C’est dur. Je n’aime pas dire ça, mais il faut effacer ça et passer à autre chose. C’est arrivé, on se retrouve mené 3-1 et on va mettre notre saison sur la table mardi. Il faut qu’on joue notre vie comme on aurait dû le faire», a conclu Tyrese Maxey.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.2 1.9 2.4 0.8 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.