Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama transforme sa frustration en récital

C’est ce que l’on appelle soigner sa reprise. Mardi dernier, Victor Wembanyama entrait dans le protocole commotion de la ligue après être retombé sur son menton et, ce dimanche, il a fini par retrouver le chemin des parquets à l’occasion du Game 4 à Portland.

« C’est spécial. J’avais évidemment beaucoup d’émotions en moi avant le match. De l’excitation, de la frustration… Donc j’ai tout évacué aujourd’hui », a déclaré le Français après coup.

Déterminant dans le succès des Spurs, revenus d’un -19 et vainqueurs de 21 points (!), « Wemby » est devenu le deuxième joueur de l’histoire à aligner des statistiques de 27 points, 11 rebonds, 7 contres, 4 interceptions et 3 passes (!) dans un match de playoffs. Le premier se nommant… Hakeem Olajuwon, en 1993.

Il se voyait jouer le Game 3…

Le genre de performance qui a dû rassurer les plus sceptiques, mais certainement pas Victor Wembanyama, qui s’estimait prêt à jouer dès vendredi soir, pour le Game 3. Il aurait d’ailleurs pu le faire si la NBA lui avait donné son accord, mais ce ne fut pas le cas, à son grand étonnement…

« Je ne vais pas entrer dans les détails, car je ne veux pas que ça devienne une distraction, mais redemandez-moi ça après la saison… », a-t-il indiqué à ce sujet. « Tous les médecins, et notamment ceux des Spurs, mais également tous les autres, ont été formidables. Ils ont très bien pris soin de moi. En revanche, la manière dont la situation a été gérée… C’était très décevant. Ça n’a rien à voir avec les Spurs. Mais comme je l’ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails. »

Énigmatique, Victor Wembanyama semble donc toujours frustré d’avoir raté la première manche à Portland, mais il se consolera volontiers en constatant que San Antonio a malgré tout fait le boulot dans l’Oregon. Histoire de mener 3-1 et de s’offrir cette balle de qualification à la maison, dès mardi soir.

Une mi-temps pour se lancer

De son Game 4, on retiendra sa ligne de statistiques ultra complète, mais également son influence de chaque côté du parquet, pas forcément visible dans les chiffres. En particulier au retour des vestiaires, lorsque les Spurs ont infligé ce… 73-35 aux Blazers en seconde période !

« C’est juste Vic qui se comporte comme le meilleur joueur du monde, et on sait qu’il est capable de le faire », a apprécié Devin Vassell. « Le voir dominer des deux côtés du terrain ne nous surprend plus vraiment désormais, car on s’y attend. On attend ce genre de grandeur de sa part et c’est ce dont on a besoin de lui à chaque match. »

À l’image de son équipe, Victor Wembanyama était d’ailleurs dans le dur en première mi-temps (9 points à 4/12 au shoot), avant de gagner en agressivité et de réussir à prendre la mesure de la défense de Portland (18 points à 5/5 après la pause).

« On doit trouver les solutions avant de se retrouver dos au mur », a prévenu le DPOY 2026. « Mais ça montre aussi la force de notre équipe. On reste soudés dans l’adversité, on se rapproche les uns des autres et on se nourrit de l’énergie de chacun. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.