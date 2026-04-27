Une grosse amende mais pas de suspension pour Nikola Jokic

Il suffit parfois d’une étincelle pour qu’un duel s’enflamme, et particulièrement en playoffs. C’est ce qui s’est produit samedi soir lorsque Jaden McDaniels a ignoré le «code du bon comportement» en allant inscrire un panier inutile alors que le match était déjà plié (article II), à 1.3 seconde de la fin du Game 4 de la série entre Denver et Minnesota.

En difficulté depuis le début de la série, Nikola Jokic a vu rouge et s’est rué sur l’ailier des Wolves pour lui demander des explications. La situation a dégénéré, causant un attroupement au cours duquel Julius Randle a été le plus véhément, poussant notamment Bruce Brown.

« Je ne regrette pas parce qu’il a marqué alors que tout le monde avait arrêté de jouer » avait réagi Nikola Jokic après le match, soutenu par son coach David Adelman : « Je n’ai pas aimé ce qu’a fait McDaniels… Le match était terminé. En 2026, ce genre de chose ne se fait plus. C’est plutôt un truc des années 80. Mais c’est son style. »

Nikola Jokic et Julius Randle avaient été expulsés suite à cet incident, et vont à présent devoir s’acquitter d’une amende chacun. La NBA a en effet prononcé ses sanctions hier, adressant une amende 50 000 dollars au pivot des Nuggets pour avoir initié le début d’échauffourée et Julius Randle a hérité d’une amende de 35 000 dollars pour avoir envenimé la situation. Pas de suspension donc pour les deux joueurs qui se retrouveront donc dès ce soir pour le Game 5 à Denver.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.