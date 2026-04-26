Caitlin Clark retrouve les parquets avec le Fever

Après son passage avec Team USA, Caitlin Clark a retrouvé les terrains avec le Fever, plus de neuf mois après sa dernière apparition sous les couleurs d’Indiana. Avant de débuter ce match de présaison face au Liberty, la meneuse ne pouvait cacher son excitation.

«Je pense qu’à chaque fois que vous enfilez un maillot et que vous lacez vos chaussures, vous ne prenez pas ça pour acquis surtout après la saison dernière», souligne Caitlin Clark qui n’a joué que 13 matchs lors de la campagne 2025. «J’aborde ce match sans trac, mais avec beaucoup d’excitation, j’avais juste d’envie de rentrer sur le terrain et de courir. Tout le monde essaie de retrouver ses marques, moi incluse.»

Ses marques, Caitlin Clark ne tarde pas à de les retrouver. L’ancienne star d’Iowa réussit ses deux premiers tirs dont un panier primé. Un bon début de match qui ne dure pas puisque la numéro 22 rate ses huit tentatives suivantes. Présaison oblige, le temps de jeu de Caitlin Clark a été limité. Elle a passé 17 minutes sur le parquet pour 7 points, 3 rebonds et 4 passes dans la victoire du Fever (109-91).

Des détails à peaufiner avant la reprise

«Je pense qu’elle a bien joué», souligne son entraîneuse Stephanie White. «Nous jouons différemment lorsqu’elle est présente. Donc nous sommes en train d’apprendre à jouer avec elle sur le terrain. Elle n’a rien forcé, elle a joué avec de bonnes intentions et tout ce qu’elle a fait, c’était dans le rythme du match. Si on parle de sa réussite au tir, cela va venir. Nous allons trouver des moyens pour lui libérer de l’espace afin qu’elle puisse obtenir des tirs ouverts.»

Avant la reprise du championnat, prévue le 9 mai pour le Fever, il reste deux matchs de présaison, face aux Wings et contre la sélection nationale du Nigeria. Deux rencontres qui devraient permettre à Stephanie White de peaufiner ses schémas de jeu. Lors du camp d’entraînement, l’entraîneuse du Fever avait affirmé que Caitlin Clark remonterait moins le ballon afin de s’économiser et d’éviter de nouvelles blessures.

«Je suis ravie qu’elle soit partie avec Team USA parce qu’elle avait déjà du rythme en arrivant au camp d’entraînement», s’est réjouie la tacticienne d’Indiana. «Maintenant, nous devons peaufiner les détails, mais elle est en pleine forme.»