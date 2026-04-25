Les Blazers dépassés par l’impact physique des Spurs

Les Blazers ne veulent pas l’avouer en conférence de presse d’après-match, mais ils ont gâché une belle occasion de prendre les devants dans leur série face aux Spurs. Ces derniers ont réussi à récupérer l’avantage du terrain dans ce Game 3 à Portland malgré l’absence de Victor Wembanyama.

« Des défaites comme celle-là, ça vous fout les boules. Quand vous avez le sentiment que le match était pour vous… Évidemment, il leur manquait un grand joueur, mais ça reste une super équipe. Ces matchs-là vous empêchent de dormir. Mais le truc avec cette ligue, c’est qu’il ne faut pas perdre son mojo. Il faut continuer à aller de l’avant coûte que coûte », réclame Robert Williams III.

Le pivot remplaçant, en l’absence du phénomène d’en face, a apporté 11 points (5/8) et 9 rebonds en sortie de banc, se montrant plus productif que le titulaire, Donovan Clingan, limité à 7 points (2/6, avec 11 rebonds). Insuffisant toutefois pour remporter la bataille du rebond (45-50 pour les Spurs), et surtout pour égaler le niveau d’engagement affiché par les visiteurs.

« Ils ont été l’équipe la plus solide physiquement en seconde période. Ils ont mieux joué, ils ont mis leurs tirs. Provoquer des fautes, mettre des paniers à 3-points, être physiques en défense, prendre des rebonds, bousculer DC… Ils ont tout fait. Ils ont mis plus d’impact que nous, et entre les rebonds et les ballons qui traînent, c’est là que le match s’est joué », liste ainsi Tiago Splitter.

Être intense en gardant ses nerfs

Robert Williams III estime aussi que les Spurs « ont monté le curseur de l’intensité », tandis que sa formation a « commencé à se plaindre », en pensant sans doute à la faute technique dont Scoot Henderson a écopé à la fin du troisième quart-temps pour s’être plaint auprès des arbitres.

C’est d’ailleurs après cette petite session de « trashtalking » que Dylan Harper s’est déchaîné. « On les a un peu laissé nous entrer dans la tête. C’est difficile de bousculer l’équipe, mais il faut garder son calme et continuer à faire ce qui nous a permis d’en arriver là. On doit répondre à cette intensité tout en gardant nos nerfs », réclame ainsi Williams.

Encore à égalité à 10 minutes de la fin, les Blazers ont bafoué leur basket dans le final. Jrue Holiday regrette ainsi un ballon mal transmis à cinq minutes de la fin vers Toumani Camara. Le genre d’action venu ternir une performance globale de très haut niveau à 29 points (12/18), 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions, pour compenser la soirée de maladresse de Deni Avdija (3/15).

« Ça craint toujours quand on a l’impression d’avoir le contrôle sur le match. […] Mais cela fait partie du processus. Cela fait partie de notre situation actuelle, du combat pour décrocher la 7e place et de la manière dont nous nous sommes battus au dernier match pour gagner. On va devoir livrer un match vraiment propre, presque parfait, et tout cela fait partie de l’apprentissage », termine le meneur vétéran.