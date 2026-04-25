Le MVP de la nuit | Dylan Harper dynamite l’histoire de la NBA

Pour résumer la prestation de Dylan Harper dans le Game 3 face aux Blazers, il y a évidemment ce dunk énorme ligne de fond sur la tête de Robert Williams au coeur d’un 12-0 décisif dans le 4e quart-temps. Mais il y a aussi, et surtout, cette sublime seconde mi-temps dans laquelle il plante 22 de ses 27 points !

Aux côtés d’un impeccable Stephon Castle (33 points), Harper est le grand bonhomme de cette victoire renversante de San Antonio à Portland avec 27 points donc, mais aussi 10 rebonds et 3 passes. Le tout à 9 sur 12 aux tirs, dont 4 sur 5 à 3-points en 30 minutes.

A 20 ans, il devient le plus jeune arrière de l’histoire de la NBA à réaliser un double-double en playoffs, mais aussi le premier rookie depuis 1987 à signer au moins 25 points et 10 rebonds en sortie de banc ! Et puis, comme on est dans les stats insolites, il est aussi le 2e plus jeune joueur à inscrire 20 points en sortie de banc. Le plus jeune ? Kobe Bryant !

L’étincelle de la seconde mi-temps

Il confirme au passage que la petite provocation de Scoot Henderson l’a réveillé. «Je voulais juste continuer à me battre. Je pense qu’on manquait d’énergie dans le troisième quart-temps, donc je voulais apporter un déclic, peu importe comment. Et dès qu’il y a un peu de trash-talk, le niveau de tout le monde monte» confie-t-il sur Prime Video. «Peu importe ce que je fais, je le fais à fond et de manière agressive. Donc en seconde mi-temps, j’ai juste appliqué ça. Mes coéquipiers et les coachs m’ont mis dans les bonnes situations.»

Au passage, il rend une fois de plus hommage à Mitch Johnson, intransigeant avec lui. «Il est très exigeant avec moi, et c’est ce que je veux. Il me pousse tous les jours, que ce soit à l’entraînement, en vidéo ou en match. Il m’oblige à prendre mes responsabilités tout le temps. Et même dans les moments difficiles, on travaille ensemble pour trouver des solutions. Moi, je veux juste gagner. Je veux accomplir quelque chose de grand dans cette ligue.»

Et ça en prend bien le chemin…