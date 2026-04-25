Encore un record pour une carte de Michael Jordan vendue aux enchères

Depuis plusieurs années maintenant, notamment après l’engouement phénoménal autour du documentaire « The Last Dance » du printemps 2020, les objets qui concernent la carrière de Michael Jordan s’arrachent à prix d’or aux enchères. Les cartes signées par l’ancien joueur font totalement partie de cette flambée des prix.

La preuve : l’an dernier, une carte a été vendue 2.5 millions de dollars ; une autre 2.9 en 2024. Et celle qu’il a partagée avec Kobe Bryant avait carrément battu un record pour une simple carte, en partant pour 12.93 millions de billets verts !

Le record pour une carte de Jordan vient, lui aussi, de tomber, nous indique ESPN, avec cette « 1997-98 Upper Deck Game Jersey », cédée contre 4.25 millions de dollars aux enchères organisées par Goldin Auctions. Elle est signée par le sextuple champion NBA et comporte un morceau de son maillot du All-Star Game 1992.