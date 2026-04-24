Les Cavaliers trahis par leur « spacing »

Sur cette possession du début du troisième quart-temps, les Cavaliers avaient laissé à James Harden un maximum d’espace pour opérer en tête de raquette face à RJ Barrett. Le souci est que le barbu a décidé d’attaquer la peinture et que ses quatre coéquipiers… sont restés plantés ligne de fond.

Sans possibilité de ressortir le ballon vers un coéquipier ouvert à 3-points, Harden a essayé en dernier recours de servir Evan Mobley, beaucoup trop proche de lui. Résultat : ballon intercepté par Barrett. Cette séquence illustre bien un problème identifié par les Cavs après leur lourde défaite concédée à Toronto la nuit passée.

« Il faut qu’on améliore notre ‘spacing’. Je ne pense pas que notre spacing ait été très bon, et d’habitude, c’est ce qui plombe votre bilan au niveau des pertes de balle », remarque Kenny Atkinson dont la formation a perdu 20 ballons générant 23 points pour les Canadiens (contre 8 dans ce contexte côté Cavs).

Créateur en chef de l’équipe, James Harden reconnaît aussi un souci d’espacement par séquence, « ce qui a provoqué une certaine hésitation de notre part. Ensuite, plus l’horloge des tirs avance, plus ils se regroupent en défense et ils font ça très bien. On va donc regarder la vidéo et être meilleurs pour le match 4 ».

« Ils ont cherché à encombrer la raquette »

Un ajustement défensif a visiblement été fait de la part des Raptors qui, à chacune de deux premières manches, avaient encaissé 52 points dans leur raquette. Cette nuit, Toronto a remporté cette bataille des points intérieurs 60 à 40.

« Ils ont surtout cherché à encombrer la raquette sur les pénétrations de nos joueurs majeurs. Dans ce genre de situation, vous faites des choix : vous décidez de lâcher certains joueurs et de rester au contact d’autres. Ils ont clairement décidé de verrouiller l’intérieur. On a trop essayé de jouer au chat et à la souris en pénétrant », constate le coach des Cavs.

Celui-ci ajoute : « On doit continuer à faire confiance à la passe et à faire les bons choix. Dans cette ligue, même un décalage de quinze centimètres compte, surtout avec l’envergure qu’ils possèdent. » « Ils ont fait un ajustement. Maintenant, on va en discuter, régler nos problèmes de spacing, déterminer où chacun doit se placer, et exécuter à partir de là », complète de son côté Harden.

Le meneur de jeu reste persuadé qu’une réaction de son équipe est à venir dès le match 4. « On n’a pas d’autre choix. Les gars sont un peu frustrés, et je le comprends, c’est normal. On devrait tous l’être. Mais on doit trouver un moyen de laisser passer l’orage, de trouver la solution et d’être meilleurs pour le match 4. […] C’est une bonne équipe, surtout défensivement. On va trouver la solution. Ça fait partie du processus. On ne s’attendait pas à gagner seize matchs de suite », termine-t-il.