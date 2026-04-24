Tyrese Maxey se doit d’être le moteur des Sixers

Pour l’instant, Tyrese Maxey a du mal à régler la mire dans cette série face aux Celtics. Il tourne certes à 25 points de moyenne, mais à seulement 39% de réussite, ce qui pèse encore plus lourd quand on rappelle que, jusqu’à nouvel ordre, Joel Embiid n’est pas sur les parquets.

Heureusement pour lui, il délivre 8.5 passes de moyenne et n’a perdu qu’un seul ballon dans le Game 2, celui remporté par Philadelphie.

« Une grande partie de mon boulot, c’est d’être le général sur le parquet », décrit le All-Star. « Dans la première manche, dès que j’ai pénétré, les Celtics me sont tombés dessus. Je devais donner le ballon à mes coéquipiers. C’est ce que j’ai remarqué quand j’ai analysé les images. Dans cette série, je dois être à 8, 9 ou 10 passes par match. Je dois faire confiance en mes coéquipiers. Paul George et évidemment VJ Edgecombe ont été importants. »

Le rookie a en effet compilé 30 points et 10 rebonds – une performance historique – dans ce match gagné sur les terres des Celtics. Et si Maxey est le leader des Sixers désormais, encore davantage quand le pivot n’est pas là, il doit porter l’attaque de son équipe, en marquant mais aussi en passant si la défense est bien organisée autour de lui. Que l’adresse soit au rendez-vous ou non, faire des différences offensivement est une obligation, ainsi que bosser en défense.

Le petit défi de VJ Edgecombe

« Beaucoup vont regarder combien de shoots il marque, et les gros tirs qu’il rentre, ce qu’il fait, c’est sûr. Mais peu de personnes mettent des gros tirs », tempère Nick Nurse. « Je suis davantage satisfait de ce qu’il fait en défense. Il a eu un impact considérable en seconde période. Il s’est mêlé à la bataille et a défendu. On l’a remarqué pendant l’analyse vidéo. »

Avec ses 29 points et 9 passes, Tyrese Maxey a donc réussi à faire mieux dans le Game 2 que lors de la première manche, largement perdue par les Sixers. Peut-être que le retour à Philadelphie va lui permettre de retrouver des sensations au shoot, pour sublimer son énergie.

« J’attends beaucoup de lui donc je n’ai pas été impressionné par sa deuxième manche. Je l’ai vu faire ça auparavant et je l’ai vu faire beaucoup mieux aussi », glisse malicieusement VJ Edgecombe, comme pour motiver son coéquipier avant le Game 3 de ce vendredi soir.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.2 1.9 2.4 0.8 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.