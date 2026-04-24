Joel Embiid déjà sur le retour ?

Opéré en urgence de l’appendicite il y a deux semaines, Joel Embiid pourra-t-il revenir au cours de la série contre les Celtics ? L’espoir grandit dans les rangs des Sixers, qui l’ont listé « doubtful » (très incertain) pour le Game 3 de ce vendredi.

En clair, le MVP 2023 a très peu de chances de jouer, mais il se rapproche en tout cas d’un retour, tandis qu’il venait tout juste de recommencer à s’entraîner cette semaine.

« Nous sommes évidemment très optimistes et je pense qu’il l’est aussi », a confié son coach, Nick Nurse. « Il veut jouer et nous voulons qu’il joue. Je ne sais pas encore à quel point nous sommes proches d’un retour actuellement, mais j’estime qu’il y a des progrès. »

Forcément rassurant, alors que la série entre Philadelphie et Boston en est désormais à un partout et qu’elle va poser ses valises en Pennsylvanie pour les deux prochains matchs. On se doute que la présence de Joel Embiid ne serait évidemment pas de trop pour préserver cet avantage du terrain durement récupéré dans le Massachusetts…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.