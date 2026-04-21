Joel Embiid recommence à s’entraîner

Le compte à rebours a bien commencé pour Joel Embiid. En effet, pour rappel, le pivot des Sixers s’est retrouvé dans une situation inconfortable et cruelle : devoir être opéré d’urgence de l’appendicite et ainsi rejoindre l’infirmerie à dix jours des playoffs…

Philadelphie a su se qualifier pour le premier tour, en battant le Magic lors du « play-in », et la série contre les Celtics a démarré depuis le week-end dernier. Mais très mal, par une grosse défaite dans le Game 1. Les Sixers attendent donc avec impatience un possible retour du MVP 2023, afin de croire à une possible victoire finale.

Mais est-ce vraiment faisable ? Joel Embiid a commencé à travailler physiquement ce lundi, à Philadelphie.

Il est donc évident qu’il ne sera pas en tenue pour le Game 2 à Boston mais le revoir d’ici quelques jours n’est pas encore totalement exclu. Encore faut-il que les Sixers réagissent et que la série dure assez longtemps pour cela…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.